Spareggio Troina-Vibonese | due città col fiato sospeso

(Di sabato 12 maggio 2018) E' tutto pronto per loche vale la Serie C.scenderanno in campo domani, domenica 13 maggio, alle ore 16 allo stadio Granillo di Reggio Calabria, per l'ultima sfida, quella decisiva. Per decretare la vincente del girone I di Serie D. Non sono bastate trentaquattro giornate, tutte tirate e combattute. Si renderanno necessari altri 90' e forse due tempi supplementari e, chissa', anche i calci di rigore per chiudere un capitolo che oggi tiene coldue societa', due squadre, due tifoserie. Due citta'. Le prime della classehanno concluso la regular season con 76 punti. I siciliani hanno vinto il maggior numero di gare, ventiquattro. I calabresi hanno perso meno partite, due. I primi hanno messo a segno 59 gol, i secondi 67. Numeri importanti. Ilha condotto gran parte del campionato in vetta alla classifica con un ...