Spagna | non una brutta posizione per le Ferrari

Gp Spagna - Raikkonen : 'Non sono contento - sessione complicata' : Roma, 12 mag. , askanews, Kimi Raikkonen non è contento della sua qualifica per il Gp di Spagna che lo vedrà domani partire in seconda fila, dalla quarta piazzola. 'Non sono contento ha detto sessione ...

Formula 1 - Vettel dopo qualifiche GP Spagna : 'Ultimo giro buono'. Raikkonen : 'Non sono contento' : Al GP di Spagna seconda fila tutta Ferrari . "sono stato contento del giro ma il primo tentativo non era stato buono, meglio l'Ultimo, ho avuto comunque buone sensazioni ma alla fine ho visto che ...

F1 Spagna - Vettel : «Mercedes è forte qui ma io non vedo l'ora» : BARCELLONA - Inutile nasconderselo: Sebastian Vettel si aspettava di più. Il pilota tedesco ha fatto registrare il terzo tempo nelle qualifiche e scatterà dalla seconda fila, chiuso dallo strapotere ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Non sono contento del risultato - ho provato a fare qualcosa di diverso ma non è servito..” : Non ha troppa voglia di parlare, e non è una novità, Kimi Raikkonen al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il finlandese si è classificato in quarta posizione ad oltre quattro decimi dalla pole position di Lewis Hamilton e, nella lotta interna con Sebastian Vettel, ha accusato ben tre decimi di distacco. Una Q3 che non è andata propriamente giù ad “Ice Man”, che non l’ha certo nascosto con le sue parole. ...

F1 Spagna - i piloti Red Bull : "Le supersoft non vanno - ma il nostro passo è buono" : Verstappen e Ricciardo contenti della simulazione gara, ma avvertono: "Sarà importante la qualifica"

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel non molla : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha spinto la sua Mercedes a 1:18.259 rifilando così un decimo di distacco a Dani Ricciardo, abile a precedere il compagno di scuderia Max Verstappen (1:18.533). Sebastian Vettel non molla al volante della sua Ferrari e rimane a tre decimi dal brittanico, subito davanti a Valtteri Bottas (1:18.611, primo nella ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “La Ferrari lotta per vincere tutte le gare. Parlare ora di punti persi non ha senso” : Il Circus della Formula Uno torna protagonista nel prossimo weekend a Barcellona (Spagna), per il quinto round del Mondiale 2018. A due settimane dal rocambolesco GP di Azerbaijan, con il successo quasi per caso di Lewis Hamilton ed il quarto posto di Sebastian Vettel che ha consentito al britannico di scavalcare il tedesco della Ferrari in vetta alla classifica piloti, il Cavallino Rampante va in cerca di rivincite, forte anche del primato ...

Fernando Alonso - GP Spagna 2018 : “Siamo lontani ma portiamo novità interessanti. 5 anni che non vinco? Non mollerò mai” : Fernando Alonso è stato il vero mattatore della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Spagna di F1 2018. Il più illustre padrone di casa, inizialmente, è tornato sullo splendido successo di una settimana fa nella 6 Ore di Spa. “Sono state belle sensazioni, non c’è dubbio. Era da tanto tempo che non salivo sul podio per cui hanno assunto un valore maggiore. Devo dire, però, che mi ero preparato ...

F1 - GP Spagna 2018 : Ferrari - ora non puoi più sbagliare. Troppe occasioni non capitalizzate - Hamilton non perdona : Dal terzo successo in quattro gare ad un modesto quarto posto con tanto di perdita della leadership della classifica mondiale. In pochi giri il GP di Azerbaijan è diventato amaro per Sebastian Vettel e la Ferrari. L’occasione persa è stata davvero importante, tra la sfortuna e un errore del tedesco, troppo affrettato nel tentare il sorpasso su Valtteri Bottas. Una manovra che a fine gara ha aumentato ancora di più i rimpianti, perché, a ...

MotoGP - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...

MotoGp di Spagna - vince Marquez davanti a Zarko e Iannone : Torino - Marc Marquez a Jerez ha toccato il cielo con un dito, mentre Andrea Dovizioso è sprofondato negli abissi . Lo spagnolo ha vinto la gara e si è portato a casa 25 punti importanti in una ...

MotoGp - Spagna : vince Marquez - Iannone terzo e Rossi quinto. Lorenzo sbaglia e fa fuori Dovizioso : Ma con uno come lui, non sai mai cosa aspettarti: il campione del mondo in carica intorno a metà gara ha preso un'imbarcata che chissà come avrà fatto a restare in piedi, ma intanto il suo vantaggio ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : 'Un incidente pesante e che non ci voleva! 20 punti gettati alle ortiche' : 'Non ci voleva! ammette Dovizioso ai microfoni di Sky Sport Davvero un peccato immenso quanto è successo. Stava andando tutto in maniera perfetta. Ero riuscito a rimontare alla grande, con metodo e ...