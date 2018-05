Sondaggi | nella base M5S 1 su 3 è scontento Plebiscito interno per Salvini

huffingtonpost

: @J_Ramazzotti @froman121 @Mov5Stelle I sondaggi dicono che m5stelle è al 35% quindi nella realtà dovrebbero essere… - JapanJappo : @J_Ramazzotti @froman121 @Mov5Stelle I sondaggi dicono che m5stelle è al 35% quindi nella realtà dovrebbero essere… - byuncaneve : RT @vettelssmile: tutti questi sondaggi sugli exo mi stanno mandando in crisi come poche cose nella vita ??????? - vettelssmile : tutti questi sondaggi sugli exo mi stanno mandando in crisi come poche cose nella vita ??????? -

(Di sabato 12 maggio 2018) Lagrillina è scontenta dell'operato di Luigi Di Maio in questa fase di trattative con la Lega per la formazione del nuovo governo. È quanto emerge da uno realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera: 1 su 3, infatti, è "critico". E un altroo, realizzato da Antonio Noto e pubblicato su La Nazione, rivela che il patto con il Carroccio costa ai grillini l'8% dei consensi.Il direttore di Ipsos, Nando Pagnoncelli, illustra le percentuali dei consensi registrate dai due leader:"Il leader leghista può contare sul consenso del 92% dei suoi elettori, tra i quali solo il 6% esprime un giudizio negativo, come la scorsa settimana. Al contrario Di Maio, pur sostenuto dall'approvazione di una larga maggioranza di pentastellati, deve fare i conti con un terzo di elettori (32%) che si mostra critico nei suoi confronti, mentre la scorsa settimana gli ...