Smart contro guardrail | 22enne in prognosi riservata

La gamma Smart home di Xiaomi è controllabile anche da Google Assistant : Xiaomi annuncia la compatibilità dei propri prodotti smart home con Google Assistant. Sarà possibile controllare vocalmente l'accensione/spegnimento delle luci e molto altro. L'articolo La gamma smart home di Xiaomi è controllabile anche da Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Con TIM Connect in omaggio la CAM per controllare casa dal tuo Smartphone : TIM rinnova le sue offerte TIM Connect per la linea fissa di casa ed Internet tramite rete in fibra ottica …

Corea del Sud - un’app contro gli Smartphone zombie : dopo 5 passi bloccherà il telefonino : Corea del Sud, un’app contro gli smartphone zombie: dopo 5 passi bloccherà il telefonino Negli ultimi anni a Seul sono raddoppiati gli incidenti in cui il cellulare ha avuto un ruolo centrale e nel 40% dei casi la persona coinvolta aveva meno di 20 anni Continua a leggere L'articolo Corea del Sud, un’app contro gli smartphone zombie: dopo 5 passi bloccherà il telefonino proviene da NewsGo.

La Corea del Sud lancia un’app contro gli Smartphone zombie : dopo 5 passi bloccherà il telefono : La Corea del Sud lancia un’app contro gli smartphone zombie: dopo 5 passi bloccherà il telefono Il garante per le comunicazioni della Corea del Sud ha imposto l’uso dell’applicazione, che blocca automaticamente il telefonino mentre si cammina.Continua a leggere Il garante per le comunicazioni della Corea del Sud ha imposto l’uso dell’applicazione, che blocca automaticamente […] L'articolo La Corea del Sud lancia ...

La Corea del Sud lancia un’app contro gli Smartphone zombie : dopo 5 passi bloccherà il telefono : Il garante per le comunicazioni della Corea del Sud ha imposto l'uso dell'applicazione, che blocca automaticamente il telefonino mentre si cammina.Continua a leggere

Battery Monitor offre vari strumenti per controllare lo stato della batteria dello Smartphone : Battery Monitor è un'applicazione che permette di controllare in in tempo reale lo stato della batteria dello smartphone Monitorando la temperatura, il voltaggio, lo stato di salute e il livello di carica. L'app è in grado di attivare un'allarme in caso di surriscaldamento della batteria o della CPU e di attivare una finestra fluttuante che visualizza la temperatura della CPU e della batteria e l'utilizzo della RAM in tempo reale. L'articolo ...

TV Games Cast permette di giocare via Chormecast utilizzando lo Smartphone come controller : TV Games Cast è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un grande portale di giochi ChromeCast da fruire nel salotto di casa. E' possibile giocare utilizzando lo smartphone come controller con i dispositivi di trasmissione come ChromeCast (1, 2, Ultra), Android TV o TV con hardware integrato come ad esempio Vizio, Skyworth, SONIQ. L'articolo TV Games Cast permette di giocare via ChormeCast utilizzando lo smartphone come controller ...

Smart Controller consente di schedulare l’attivazione e la disattivazione delle funzioni dello Smartphone : Smart Controller è un'applicazione che permette all'utente di programmare l'attivazione e la disattivazione automatica delle funzioni dello Smartphone. Lo strumento offre la possibilità di decidere quando attivare o meno Wi-Fi, Bloetooth, GPS, modalità silenziosa ecc. pianificando in base al luogo e all'ora del giorno. L'articolo Smart Controller consente di schedulare l’attivazione e la disattivazione delle funzioni dello Smartphone ...

Workhera - l’app che controlla la sala riunioni dallo Smartphone : La sala riunioni può essere completamente automatizzata e controllabile direttamente dal proprio smartphone, senza telecomandi e cavi sparsi per la stanza. Fabbricadigitale, azienda specializzata in soluzioni software per il mondo cloud e multimediale, ha creato una soluzione innovativa per gli ambienti dedicati alle riunioni che si chiama Workhera. L’idea nasce proprio per rispondere alle criticità legate alla gestione delle meeting room ...

Huawei P20 Pro - recensione/ Pro e contro del nuovo Smartphone : fotocamera di altissimo livello : Huawei P20 Pro, recensione: pro e contro del nuovo smartphone, tra i punti di forza lo schermo e la fotocamera, ma la memoria non è espandibile. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:28:00 GMT)

Ex-clienti Wind? Controllate gli SMS - potreste avere Wind Smart 7+ Double : Wind rivuole a tutti i costi i suoi Ex-clienti e così sta tentando alcuni di loro con Wind Smart 7+ Double, una nuova offerta winback proposta ad alcuni Ex-clienti tramite una campagna SMS. L'articolo Ex-clienti Wind? Controllate gli SMS, potreste avere Wind Smart 7+ Double proviene da TuttoAndroid.

Ecco come controllare se il nostro Smartphone supporta i seamless update : Purtroppo anche i nuovi top di gamma targati Samsung, S9 e S9 Plus, non supportano i seamless update. Lo scopo di integrare i seamless update è quello di ridurre notevolmente problematiche che potrebbero sorgere durante l’installazione, di velocizzare i tempi dell’aggiornamento ma soprattutto di concludere la procedura nella maniera meno invasiva possibile per l’utente finale. I seamless update introducono due ...

Fitbit Ace - lo Smartband che stimola i bambini all'attività fisica e fa da parental control : ... badato, quindi, agli adulti, è il momento di attenzionare i pargoli, con una smartband , la Fitbit Ace , destinata a combattere la pericolosa piaga dell'obesità infantile nel mondo occidentale. ...

Android P Volume Slider permette di controllare i volumi dello Smartphone come Android P : Android P Volume Slider è un'applicazione che permette all'utente di controllare i volumi del dispositivo mobile in modo simile a quanto visto nella prima developer preview di Android P. L'app visualizza un controllo fluttuante in sovrapposizione all'app o al gioco in esecuzione che consente la regolazione dei volumi senza dover uscire dall'applicazione in uso. L'articolo Android P Volume Slider permette di controllare i volumi dello smartphone ...