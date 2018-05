Sky Cinema Alien HD | dal 12 al 20 maggio un canale dedicato all’iconica saga di

Mercoledi 16 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Boston - Caccia all'uomoBoston, 15 aprile 2013. A causa di una sanzione disciplinare, il sergente Tommy Saunders e' costretto a integrare la squadra incaricata della sicurezza della maratona, la piu' vecchia degli Stati Uniti. Il clima festivo e' interrotto dall'esplosione di due bombe. Gli ordigni, piazzati lungo la linea d'arrivo sulla Boylston Street, uccidono tre persone e ne feriscono duecentosessantaquattro. In tempi rapidissimi la ...

Martedi 15 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Il MiracoloLa serie evento di Niccolo' Ammaniti, una nuova produzione originale Sky. Sandra invia il sangue in un laboratorio di Phoenix per chiarire il mistero. Intanto strani sogni minano lo scetticismo del Premier. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 e SKY ATLANTIC HD/canale 110 ore 21.15)Alien CovenantL'astronave Covenant trasporta migliaia di embrioni in direzione di un pianeta dalle caratteristiche idonee alla colonizzazione da parte degli ...

Lunedi 14 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Alien: CovenantL'astronave Covenant trasporta migliaia di embrioni in direzione di un pianeta dalle caratteristiche idonee alla colonizzazione da parte degli umani. A causa di un'avaria l'equipaggio e' costretto a interrompere il sonno criogenico: una volta svegliatosi, intercetta un segnale radio da un pianeta molto vicino, anch'esso conforme come caratteristiche atmosferiche e precedentemente non individuato. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore ...

Domenica 13 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Vallanzasca - Gli angeli del male1985. Renato Vallanzasca (Kim Rossi Stuart), 35 anni, è detenuto in isolamento nel carcere di Ariano Irpino. È lui stesso a raccontarci le sue prime imprese adolescenziali che gli frutteranno la prima reclusione nel carcere minorile. È l’inizio di una carriera che, con il supporto di alcuni amici d’infanzia, lo condurrà a divenire "il boss della Comasina". All’inizio ...

Sky Cinema Alien - un intero canale dedicato alla celebre saga di fantascienza : In occasione della prima visione Alien: COVENANT (lunedì 14 maggio su Sky Cinema Uno), da sabato 12 a domenica 20 maggio Sky Cinema Hits si trasforma in Sky Cinema Alien, un intero canale dedicato alla celebre saga di fantascienza. Nel lontano 1979 un letale Alieno xenomorfo che si insinuava nei corpi umani dava il via ad Alien</em...

Sabato 12 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Benvenuti... ma non troppoA Parigi tira aria di tempesta e di sinistra. Durante un inverno particolarmente rigoroso, il governo francese firma un decreto che obbliga i proprietari di case con piu' di cento metri quadrati a ospitare precari e senza tetto per svernare la stagione. In un immobile del VI arrondissement, una famiglia di destra e una coppia bobo di sinistra non gradiscono. Dopo tentativi falliti di resistenza, cedono all'inevitabile e ...

Venerdi 11 Maggio sui canali Sky Cinema HD : I TruffatoriUn onesto impiegato di banca viene coinvolto in loschi traffici per amore di una avventuriera. Lei fa il doppio gioco; quando lui se ne accorge, uccide il rivale e lascia la donna, disperata, in attesa della polizia.(SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Come un gatto in tangenzialeGiovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta ...

Giovedi 10 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Come un gatto in tangenzialeGiovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata ...

Sky Cinema celebra il Festival di Cannes con programmazione dedicata : Fino a sabato 19 maggio, in occasione della 71ª edizione del Festival di Cannes, Sky Cinema Cult HD propone, in prima e in seconda serata, la programmazione dedicata Cannes Cannes con i più importanti film premiati nelle edizioni precedenti. Spiccano le due prime visioni esclusive: giovedì 10 maggio alle 21.00 va in onda IO, DANIEL BLAKE (Palma d’oro 2016), il ribelle e commovente film diretto da Ken Loach (Il vento che accarezza ...