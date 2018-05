Sindaco San Lorenzo replica alla Gullì

Brindisi- San Pietro/L'Avv. Alessandra Cursi candidata Sindaco : oggi la presentazione : Una riserva, la sua, sciolta negli ultimi giorni dopo un'attenta riflessione, ispirata dal desiderio di volersi "prestare" alla politica, per offrire un impegno concreto per l'adozione di un modello ...

Sorrento - il Sindaco vieta le nozze gay nel chiostro di San Francesco. Ma l'area è statale : Il Comune di Sorrento nega a una coppia gay la celebrazione del rito nel suggestivo chiostro di San Francesco, di proprietà municipale, dove ogni anno si svolgono in media 200 matrimoni...

Sindaco DI SORRENTO VIETA MATRIMONI GAY NEL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO/ I frati replicano : "Non è omofobia" : SORRENTO, VIETAte unioni gay nel CHIOSTRO di San FRANCESCO. Il SINDACO: “È attiguo al monastero francescano”. La coppia protesta: “Non siamo in Vaticano”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 19:00:00 GMT)