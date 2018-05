Silvio Berlusconi | il Tribunale ha concesso la riabilitazione | stop agli effetti della

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) A tre anni dall’espiazionepena per frode fiscale, scontata in affidamento ai servizi sociali,ha ottenuto daldi sorveglianza di Milano la. L’ex premier di conseguenza è di nuovo candidabile: la decisione, di cui ha dato notizia il CorriereSera, fa infatti venir meno glilegge Severino che ne imponeva l’incandidabilità per sei anni in seguito alla condanna definitiva nel processo sui diritti tv Mediaset arrivata l’1 agosto 2013. Nel novembre 2013, proprio per effettocondanna, il senato ha votato la decadenza del leader di Forza Italia da parlamentare. Ora, se si dovesse andare alle urne,avrebbe il diritto di ripresentarsi e correre per la Camera o il Senato. L'articolo, ilhalaSeverino, ora è ...