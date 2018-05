SILVIA NOTARGIACOMO | EX FIDANZATA DI ERMAL META Le dediche di un amore finito

SILVIA NOTARGIACOMO - ex fidanzata di Ermal Meta/ L'addio dopo 10 anni : "I dettagli riguardano solo lei e me" : A distanza di settimane dalla rottura con Silvia Notargiacomo, Ermal Meta è ancora single. Ma chi è la sua ex fidanzata? Classe 1983, ex volto di Telenorba, oggi è una delle voci di Rtl...(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 07:20:00 GMT)

Ermal Meta è tornato single : è finita con SILVIA Notargiacomo : A breve co-protagonista al fianco di Fabrizio Moro all'Eurovision 2018, in quanto rappresentanti dell'Italia dopo aver vinto il Festival di Sanremo, Ermal Meta, tornato in qualità di commissario esterno ad Amici di Maria, ha confessato sulle pagine di Vanity Fair la rottura con la compagna Silvia Notargiacomo, speaker radiofonica con cui ha fatto coppia per quasi 10 anni. prosegui la letturaErmal Meta è tornato single: è finita con ...

