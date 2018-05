Sicilia In viaggio con i Mushtâq

Vienna Cammarota (AIGAE) : “Ripartirò per il viaggio di Wolfgang Goethe. Attraverserò tutta la Sicilia a piedi” : “Annuncio che ripartirò per il viaggio di Wolfgang Goethe. Il 27 Aprile da Napoli, così come fece lo scrittore tedesco nel 1786, mi imbarcherò alla volta di Palermo. Attraverserò tutta la Sicilia a piedi, entrando nei borghi, visitando quei monumenti che lo stesso Goethe vide rimanendone affascinato”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota , la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo che all’età di 68 anni sta percorrendo a piedi ...

Sicilia - “Geologia in movimento” : viaggio nella storia sismica del territorio Siciliano : L’Ordine dei Geologi della Regione Sicilia, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il convegno itinerante Sicilia … “Geologia in movimento”: viaggio nella storia sismica del territorio Siciliano che farà tappa in tre date in luoghi differenti dell’isola, in cui in passato si sono verificati violenti terremoti: il 15 marzo a Poggioreale, il 16 marzo a Noto e il 17 marzo a Messina. ...