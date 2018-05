Shock in sala parto | la testa del neonato si stacca e resta nella pancia

Blastingnews

: Shock in sala parto: Ginecologa tira il bimbo durante il parto e lo decapita - infoitsalute : Shock in sala parto: Ginecologa tira il bimbo durante il parto e lo decapita - AngyRiccobono : RT @KekkoFo: A fine #InfinityWar ho visto molte facce perplesse vagare per la sala... talmente sotto shock che non sapevano più dove fosse… - KekkoFo : A fine #InfinityWar ho visto molte facce perplesse vagare per la sala... talmente sotto shock che non sapevano più… -

(Di sabato 12 maggio 2018) In Scozia una vera e propria scena dell’orrore in, una tragedia ai limiti dell'umano di cui la sfortunata protagonista è stata Reina Natalia Valazquez, una giovane donna di trent'anni che, a sole 22 settimane dal concepimento, si era recata d'urgenza al Ninewells Hospital perrire. Il bambino si trovava in posizione podalica, con il sedere sulla cervice al posto dellae i piedi vicino al capo: per questo la ginecologa avrebbe dovuto effettuare uncesareo, ma così non è stato.mozzata La dottoressa Vaishnavy Laxman, mentre teneva i piedi del bimbo, ha esortato lariente "spingere" ma, dopo che ladel bambino si era incastratacervice, la ginecologa ha fatto delle manovre brusche e dolorose per la donna, tirando il bambino con sufficiente forza da decapitarlo: tirato fuori il corpo del piccolo, il capo era ancora nel ventre della madre. ...