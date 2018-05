Sexsomnia | cos’è l’attività sessuale notturna che può trasformarsi in violenza

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) La parolaindica una condizione medica di recente definita come un disturbo del comportamentodurante il sonno. Nello specifico rappresenta una particolare situazione di sonnambulismo in cui si mette in atto un’attivitàin modo inconscio; di solito si manifesta nella fase non-rem del sonno, in cui il corpo e le sue funzioni sono in una lenta fase di addormentamento e rilassatezza. Il soggetto è inconsapevole di questa attivitàche può manifestarsi attraverso la masturbazione o con rapporti coitali o extracoitali con la partner e in alcuni casi estremi può succedere che il soggetto affetto dadiventi violento e pericoloso sempre durante il sonno. Nel 2003 Colin Shapiro – direttore dell’Istituto di neuropsichiatria e della clinica Sleep and alertness al Toronto Western Hospital – ha coniato il termine, dando ...