Sesso | onde d’urto | chewing-gum e gel a prova di falsi

(Di sabato 12 maggio 2018)d’urto, gomme da masticare e gel. L’armamentario delle terapie contro le défaillance dell’uomo sotto le lenzuola si arricchisce di nuovi strumenti, “più al sicuro dal rischio contrattazione”. A passarli in rassegna sono gli esperti della Società italiana di andrologia, riuniti a Roma per il 42esimo Congresso nazionale Sia. Gli specialisti tratteggiano il futuro dell’era post-Viagra, a 20 anni dal primo via libera alla pillola dell’amore che ha rivoluzionato i trattamenti contro la disfunzione erettile maschile. Nel 70% dei casi – ricordano – chi acquista medicine sul web lo fa proprio per comprare Viagra, la pillola blu a base di sildenafil che in Rete ha un giro d’affari stimato in 4-6 miliardi di euro soltanto in Italia e viene venduta da oltre 15 mila siti visitati da quasi 13 milioni internauti al mese. Ma solo il 10% ...