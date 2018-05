Serie Tv | le ragioni di una strage | da Lucifer a Designated Survivor e

blogo

(Di sabato 12 maggio 2018) Maggio è quel mese dell'anno in cui gli appassionati ditv sanno che impareranno a conoscere le nuove produzioni per la prossima stagione tv, ma soprattutto che dovranno iniziare a pregare per il destino della propriapreferita. I principali cinque canali broadcast (FOX, NBC, ABC, CBS e The CW) presentano il proprio palinsesto televisivo durante gli upfronts, ma prima di arrivarci devono decidere cosa fare delletv in onda.Ci sono annate positive, in cui pochetv vengono cancellate. E annate decisamente più negative. Ecco questa è un'annata negativa con ben 16tv cancellate in una sola settimana: una vera e propriaseriale.prosegui la letturaTv, ledi una "": dae Quantico perchè tante cancellazioni? pubblicato su TVBlog.it 12 maggio 2018 11:32.