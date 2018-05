Serie C - quanto mancano le big : nei play off un dato sorprende tutti : quanto rischia di perdere la Serie C con le promozioni in Serie B di squadre importanti e molto seguite come Lecce, Livorno e Padova? Molto, obiettivamente. La Serie C è un campionato in cui ci sono numerose piazze piccole del calcio italiano e negli ultimi anni ha visto crescere le sue medie spettatori sugli spalti proprio grazie a squadre che puntualmente facevano registrare affluenze da capogiro (il Lecce, sempre oltre i 10.000, Livorno e ...