Serie C | Corte d' Appello accoglie reclamo | cambiano salvezza diretta e playout

Il pilota pisano Roberto Lacorte di nuovo a Monza per le European Le Mans Series : Domenica il via della gara alle 12.30, con diretta tv su SportItalia dell'ultima ora , 15.30-16.30, e live streaming completo su www.EuropeanleMansSeries.com . Il team principal Amadio commenta alla ...

Serie C : caos playoff - club ricorre alla Corte d'Appello - niente diretta Rai : È sempre più caos, in Serie C, terminata la regular season, ecco che spunta un altro incredibile fatto anche per la fase finale dei play off. Come dire, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, ma questa volta è stato superato ogni limite. La notizia è di qualche ora fa e riguarda il Mestre, club del girone B, partecipante alla griglia dei play off, e sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale, nei giorni scorsi, con due punti di penalizzazione, ...

Serie C : Corte di Appello conferma sentenza - altre penalizzazioni in arrivo Video : In Serie C, nella giornata di ieri, 11 aprile, i tifosi del Catanzaro [Video], club del girone C, hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo, per il caso Money Gate. Infatti, la la Corte d’Appello Federale ha respinto il ricorso che la Procura aveva presentato avverso la decisione di primo grado conclusasi con il proscioglimento delle parti interessate. Presidente Catanzaro, 'senza trasparenza nessuna programmazione' Gli stessi ...

Serie C Catanzaro - la Corte Federale restituisce un punto di penalizzazione : Catanzaro - La Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso del Catanzaro 'avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 4, ...

Cortes - la nuova Serie di Amazon con Javier Bardem : Javier Bardem è pronto a calarsi nel ruolo di Hernan Cortes per la nuova omonima serie di Amazon – Cortes – che vede alla produzione Steven Spielberg con la sua Amblin Television insieme all’autore della sceneggiatura Steven Zaillian. E’ lo stesso colosso della vendita onlina oramai un soggetto autorevolo per la produzione e fruzione di contenuti online ad annunciare la serie dedicata al conquistatore spagnolo che ...

Amazon ordina Cortes - miniSerie di Steven Spielberg con Javier Bardem : Continua l'impegno di Amazon Prime Video nell'offerta di produzioni originali di alto profilo. L'ultima a essere stata ordinata dal servizio di video in streaming è Cortes , miniserie di 4 episodi incentrata sulla storia del leggendario condottiero spagnolo Hernan Cortes, scritta dallo sceneggiatore premio Oscar per Schindler's List Steven Zaillian ...

Amazon ordina Cortes - miniSerie con Javier Bardem prodotta da Steven Spielberg : La storia dei conquistadores spagnoli, della conquista del Sud America e in particolare di Hernan Cortes saranno al centro di Cortes una miniserie in 4 parti ordinata da Amazon Prime Video con Javier Bardem come protagonista. La Amblin Television di Steven Spielberg produrrà il progetto insieme a Amazon Studios, la sceneggiatura è di Steven Zaillian (The Night Of) sulla base di un vecchio soggetto di Dalton Trumbo.Javier Bardem sarà ...