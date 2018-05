Serie B o A2? Campionato con le big : tutte le squadre sicure di esserci : I risultati di oggi hanno iniziato a definire ancora meglio quella che sarà la prossima stagione di Serie B: sono retrocesse matematicamente in Serie C Pro Vercelli e Ternana, mentre è ad un passo dalla Serie C anche la Virtus Entella. La sensazione è che si creerà un Campionato davvero affascinante e molto intrigante, con grandi piazze in gioco: da Verona a Livorno, da Lecce a Foggia, da Benevento a Brescia. Le squadre che sono certe di ...

Serie A : Venezia chiude in testa - Orlandina in A2 : ROMA - Solo all'ultima giornata di regular season, il campionato di Serie A ha emesso i propri verdetti definitivi. In testa chiude Venezia, che al Taliercio ha regolato Milano nello scontro diretto ...

Serie A : Venezia chiude in testa - Orlandina in A2 : ROMA - Solo all'ultima giornata di regular season, il campionato di Serie A ha emesso i propri verdetti definitivi. In testa chiude Venezia, che al Taliercio ha regolato Milano nello scontro diretto ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco batte Brescia e vince la regular season - Acquachiara in A2 : La 24ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto riserva due verdetti: la Pro Recco vince la regular season, l’Acquachiara retrocede in A2. Il big match di giornata tra la squadra ligure ed il Brescia è un concentrato di emozioni che si risolve soltanto nel finale: 9-8 il punteggio in favore dei recchelini, che restano a punteggio pieno e sono ormai irraggiungibili. L’Acquachiara invece resta ferma a quota zero e retrocede: fatale il ko ...

Volley : A2 Femminile - S.G. Marignano e Chieri a confronto per la Serie A1 : S.G Marignano , RIMINI, - La Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile, che nel corso della stagione ha regalato emozioni a ripetizione, è pronta a scrivere le sue ultime esaltanti pagine. ...

Risultati playoff basket A2 / Diretta live score : tutte le Serie si portano sul 2 a 0 tranne quella di Biella : Risultati playoff basket A2: Diretta live score delle partite del giorno. Trieste e Scafati salgono sul 2-0 senza particolari problemi, Biella soffre ancora ma impatta con Montegranaro(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:38:00 GMT)

Pallavolo - Serie A2 maschile : riparte la sfida play out tra Club Italia Crai e Catania - domani si gioca Gara-4 : Arbitri dell'incontro saranno Pozzi e Pristerà, diretta streaming come di consueto su Lega Volley Channel.it Risultati Gara 1: Club Italia Catania 3-1 , 25-18, 29-31, 25-20, 25-20, Gara 2: Catania ...

Play Out Serie A2 Maschile : domani gara 4 tra Catania e Club Italia : Arbitri dell'incontro saranno Pozzi e Pristerà, diretta streaming come di consueto su Lega Volley Channel.it Risultati gara 1: Club Italia - Catania 3-1 , 25-18, 29-31, 25-20, 25-20, gara 2: Catania -...

Risultati basket Serie A2/ Playoff - gara-1 primo turno : Fortitudo a valanga - Treviso in overtime! : Risultati basket Serie A2: nelle partite di gara-1 del primo turno vincono le favorite Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso (in overtime). Cade il fattore campo di Biella e Legnano. (Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:17:00 GMT)

RISULTATI BASKET Serie A2 / Playoff - diretta live score : Treviso e Bologna allungano! (1^ turno gara-1) : RISULTATI BASKET SERIE A2: diretta live score delle partite di gara-1 del primo turno Playoff. Inizia la corsa verso l'unica promozione: Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso le favorite(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 21:06:00 GMT)

Risultati basket Serie A2/ Playoff - diretta live score - 1^ turno gara-1 : partite al via! : Risultati basket Serie A2: diretta live score delle partite di gara-1 del primo turno Playoff. Inizia la corsa verso l'unica promozione: Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso le favorite(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:58:00 GMT)

RISULTATI BASKET Serie A2 / Playoff - diretta live score : colpaccio Montegranaro! (1^ turno - gara-1) : RISULTATI BASKET SERIE A2: diretta live score delle partite di gara-1 del primo turno Playoff. Inizia la corsa verso l'unica promozione: Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso le favorite(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:26:00 GMT)

Risultati basket Serie A2/ Playoff - diretta live score delle partite (1^ turno - gara-1) : Risultati basket Serie A2: diretta live score delle partite di gara-1 del primo turno Playoff. Inizia la corsa verso l'unica promozione: Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso le favorite(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 08:13:00 GMT)