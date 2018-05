Serie B | Frosinone a un passo dalla A

Il Frosinone è quasi in Serie A : basterà battere il Foggia già salvo : La seconda serie A nella storia del Frosinone è lì, davvero a portata, il più è stato fatto oggi, vincendo a Chiavari, anche grazie al rigore negato nel finale all'Entella, per la mano larga di ...

Risultati Serie B - 41^ giornata : il Parma rimanda la festa promozione del Frosinone - verdetti in zona retrocessione [FOTO] : 1/16 Francesca Soli/LaPresse LaPresse ...

Serie B - Entella-Frosinone - per bookie gialloazzurri avanti a 2 - 05 : Primo di due appuntamenti decisivi per il Frosinone, tornato al secondo posto in Serie B. La corsa alla promozione diretta farà tappa a Chiavari, domani pomeriggio, dove i ciociari affronteranno l’Entella. Diversissime le motivazioni in campo, con la Virtus che, dopo il ko con la Salernitana, è in piena zona retrocessone e ha assoluto bisogno di punti. Le quote per il faccia a faccia vanno comunque dalla parte dei gialloazzurri: ...

Serie B - volata finale : Frosinone - Palermo e Parma lottano per un posto in A Video : Mancano soltanto due giornate alla conclusione del campionato di SerieB, ed il finale è ancora tutto da scrivere. Soltanto l'Empoli, finora, ha conquistato l'aritmetica promozione in Serie A con qualche giornata di anticipo. Lotta agguerrita per quanto riguarda il secondo posto, con Frosinone, Palermo e Parma che in queste ultime giornate lotteranno per conquistare direttamente la massima Serie. I ciociari, attualmente al secondo posto [Video], ...

Video/ Frosinone Carpi - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 40giornata - : Video Frosinone Carpi , 1-0, : highlights e gol della partita, valida nella 40giornata di Serie B. Canarini avanti con la rete di Dionisi.

Serie B - Frosinone sale al secondo posto : Il Frosinone batte 1-0 il Carpi e sale al secondo posto in attesa domenica di Cesena-Parma. Vittorie per Bari, Palermo, Venezia, Spezia e salernitana. Risultati 40/a giornata del campionato di calcio ...

Serie B - vincono Frosinone e Palermo : lotta infuocata per il secondo posto : Con Venezia e Bari, vincono tutte le squadre che sognano la promozione diretta. Rallenta il Cittadella contro il Brescia

Serie B - Inzaghi gode al 95'. Palermo ok - Bari e Frosinone sorridono : Nessun anticipo nel 40° turno di Serie B, terzultima giornata del lungo e appassionante campionato che ha già regalato la prima sentenza, con l'Empoli aritmeticamente promosso dalla scorsa settimana. ...

Risultati e classifica Serie B - 40^ giornata : il Palermo torna a vincere - bene anche il Frosinone - Bari e Venezia show [FOTO] : 1/45 Foto LaPresse/ Anteo Marinoni 05/05/ 2018 Venezia - Italia Sport ...

Il Frosinone punta al secondo posto - dopo la promozione dell'Empoli in Serie A Video : La Serie B torna in campo alle ore 15. Attenzioni puntate sulle squadre impegnate nella lotta per la promozione diretta in Serie A [Video]. In palio c'è solo il secondo posto, perchè l'Empoli guidato da Aurelio Andreazzoli è gia' matematicamente certo della vittoria finale. I toscani giocheranno nel posticipo di lunedì sera, alle 20,30, contro la Cremonese. Il posticipo della domenica, alle 17,30, vedra' di fronte Cesena e Parma. Oggi il ...

Video/ Brescia Frosinone (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B - 39^ giornata) : tVideo Brescia Frosinone (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita di Serie B. Vittoria in rimonta e all'ultimo per i ciociari, ancora agganciati alla promozione diretta(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:18:00 GMT)

Serie B - vince il Parma. Il Frosinone sorpassa il Palermo. La classifica : La Serie B in campo il 1 maggio: cambiano le posizioni in zona play-off, Parma più vicino alla Serie A