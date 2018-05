Serie A Politano e Berardi affondano le speranze Champions dell' Inter | Sassuolo corsaro

rainews

(Di sabato 12 maggio 2018) I neroverdi colpiscono con un gol per tempo. Nel finale Rafinha prova a suonare la carica per i nerazzurri. Icardi perde più volte il duello con Consigli, anche Eder ha le polveri bagnate. Il clamoroso risultato consegna già alla Roma un posto nel massimo torneo continentale. Porte aperte anche alla Lazio in caso di successo a Crotone