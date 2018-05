Serie A | le 6 cose da seguire della 37giornata

Video/ Cosenza Sicula Leonzio (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C playoff) : Video Cosenza Sicula Leonzio (2-1): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata in Calabria (venerdì 11 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:30:00 GMT)

Risultati Playoff Serie C - il Cosenza vola al prossimo turno : colpo grosso del Francavilla [FOTO] : 1/13 Foto LaPresse/Claudio Grassi - 11/05/2018 Meda, Monza e Brianza (Italia) - ...

Video/ Cosenza Trapani (4-2) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Cosenza Trapani (4-2): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. I siciliani crollano in Calabria e scivolano terzi (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:08:00 GMT)

5 cose da sapere sulla Serie Happy! - tra violenza - assurdità e unicorni di peluche : Tra le molte cose che ogni mese appaiono su Netflix probabilmente forse Happy! vi è sfuggita, ma le premesse di queste serie tv non potrebbero essere più interessanti. Parliamo infatti di una serie tv che ruota attorno alla figura di un brutto ceffo, un ex poliziotto diventato assassino prezzolato che si ritrova a dover salvare una bambina. Fin qui niente di strano, se non che la missione gli viene affidata da un unicorno volante di peluche che ...

Serie A - 8 cose da seguire della 33giornata : 1. Quanto ci piace questa nuova Fiorentina Nel corso della striscia positiva che ha trascinato un po' a sorpresa la Fiorentina al settimo posto, oltre all'orgoglio di una squadra ferita da un'assurda ...

Video/ Sicula Leonzio Cosenza (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata) : Video Sicula Leonzio Cosenza (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita nella 35^ giornata della Serie C. Bruzi avanti con la rete di D'Orazio al 36'.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:26:00 GMT)

RISULTATI Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : Cosenza - un colpo da playoff! : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 35^ giornata del torneo. Il Lecce batte il Fondi e avvicina la promozione in SERIE B(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:14:00 GMT)

5 cose che non possono mancare in una Serie tv su Isaac Asimov : È appena arrivata, ma era nell’aria da tempo, la notizia che Apple si imbarcherà nella produzione di una serie tv basa sul Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov, una saga che occupa sette volumi, iniziata negli anni ’50 e conclusa all’inizio dei ’90. Il Ciclo della Fondazione è forse uno dei progetti più ambiziosi e simbolici di Asimov, quello in cui la sua visione poetica di una fantascienza rigorosa, matematica, cerebrale, ma comunque ...

5 cose da sapere su Wild Wild Country - la docuSerie su Osho : Quando si comincia a vedere Wild Wild Country, il documentario originale in sei parti disponibile dal 16 marzo su Netflix, si rimane inizialmente disorientati. Perché non si capisce qual è il confine fra realtà e finzione e soprattutto non si capisce di chi si sta parlando. Si inizia dallo scontro fra una numerosa comune spirituale che si trasferisce dall’India all’Oregon e una cittadina di pochissimi americani vecchio stile, che si ...

Le cose che si sanno sulla Serie Amazon sul “Il Signore degli Anelli” : Durerà almeno cinque stagioni e molto probabilmente diventerà la più costosa serie tv di sempre, ha scritto lo Hollywood Reporter The post Le cose che si sanno sulla serie Amazon sul “Il Signore degli Anelli” appeared first on Il Post.

Video/ Cosenza Catanzaro (0-0) : highlights della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Cosenza Catanzaro (risultato finale 0-0): highlights della partita, valida nella 34^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche al San Vito: giallorossi in dieci.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:38:00 GMT)

Risultati Serie A LIVE - 30^ giornata : l’Inter mette subito le cose in chiaro - Genoa e Fiorentina in vantaggio : Risultati Serie A LIVE – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Bologna e Roma, 1-1 il risultato finale, apre le marcature Pulgar, poi il pareggio finale di Dzeko prima dell’assalto finale dei giallorossi che però non ha portato al successo. Il big match metterà di fronte Juventus e Milan ma prima tante altre partite importanti. l’Inter non può sbagliare davanti al pubblico ...

The Terror : video - foto e cose da sapere sulla nuova Serie horror di Ridley Scott : ... con poche risorse e a un passo dal naufragio: The Terror mette in luce tutto ciò che può andare storto a un gruppo di uomini congelati, isolati e relegati ai confini del mondo che lottano per la ...

Video/ Fondi Cosenza (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata) : Video Fondi Cosenza (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. Ai bruzi basta la rete di Perez al 58' per ottenere tre punti pesanti.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:46:00 GMT)