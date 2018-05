Serie A Genoa | Ballardini | «Perin in uscita? Solo per una big»

Serie A - il Benevento retrocede ma i tifosi sono in festa : commovente saluto dopo la vittoria sul Genoa : Retrocesso e felice, il Benevento lascia la massima Serie col sorriso sul volto e un messaggia rivolto a tutto il calcio italiano. Quando una squadra lotta fino all'ultimo minuto, prova con tutte le ...

Serie A - Benevento-Genoa 1-0. Il tabellino : Benevento-Genoa 1-0 , 0-0, MARCATORE Diabaté al 42' s.t. BENEVENTO , 3-4-1-2, Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca; Letizia, Sandro, Viola, Parigini , dal 1' s.t. Coda, ; Cataldi , dal 22' s.t. Gyamfi, ; ...

Serie A : Benevento-Genoa 1-0 : ANSA, - ROMA, 12 MAG - Benevento batte Genoa 1-0 nel primo anticipo della 37ma giornata di Seria A. Decisivo nel finale il gol di Diabatè , 42' st, . 12 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Serie A - Benevento-Genoa 1-0 : Rossi sbaglia - Diabaté no : BENEVENTO - Il Benevento saluta il suo pubblico con una vittoria vincendo contro il Genoa 1-0 al Vigorito. Per la squadra di De Zerbi tre uomini partita: Puggioni, autore di grandi parate nella ...

Serie A - Benevento-Genoa 1-0 : segna sempre Diabaté : BENEVENTO - Il Benevento saluta il suo pubblico con una vittoria vincendo contro il Genoa 1-0 al Vigorito. Per la squadra di De Zerbi tre uomini partita: Puggioni, autore di grandi parate nella ...

Serie A. Diabaté regala l'ultimo sorriso da A a Benevento. Genoa battuto 1-0 : Puggioni 'chiude' la porta con quattro grandi interventi. Il maliano, arrivato nel mercato di gennaio, segna il gol partita all'87'

Serie A - anticipo Benevento-Genoa 1-0 : 19.58 Ultima partita casalinga in Serie A per il retrocesso Benevento, che saluta il 'Vigorito' battendo 1-0 un Genoa salvo. Pochi brividi nel primo tempo,che scorre via abbastanza piatto.Sanniti comunque vicini alla rete con lo stacco di Djimsiti su angolo Viola (21') e con il diagonale di Letizia appena largo (28') Ripresa più viva. Ospiti vicinissimi al vantaggio con Rossi e Salcedo (72'),poi con Hiljemark e Omeonga, tutti fermati da un ...

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse : focus su Benevento Genoa (37^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite del primo campionato, previste per la 37^ giornata. Occhi puntati sull'anticipo Inter-Sassuolo di questo sabato.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:30:00 GMT)

Serie A Genoa - Rigoni lavora a parte : GENOVA - Il Genoa , dopo l'amichevole di ieri con la Genova Ceis Sport, squadra amatoriale di rifugiati, è tornato in campo in vista della trasferta di Benevento : la seduta mattutina di oggi è stata incentrata su torelli, possesso palla, partitelle a settore e ...

Serie A Genoa - Galabinov : «Il nostro tifo? E' come avere un compagno in più in campo» : Da bambino più che come un idolo lo vedi come un'icona della Bulgaria, è stato il calciatore più famoso del mio Paese in tutto il mondo, è stato pallone d'oro, ha giocato nel Barcellona e in Italia. ...

Serie A Genoa - sfida casalinga contro squadra di rifugiati : GENOVA - Oggi non è stato un lunedì come gli altri per il Genoa: la squadra rossoblu infatti ha disputato un'amichevole contro il Ceis Genova Sport , formazione amatoriale composta di giovani richiedenti asilo, provenienti da diverse nazioni africane. Poca attenzione al risultato, così come per gli schemi e le tattiche. 'Abbiamo la ...

Serie A Genoa - amichevole con i rifugiati : GENOVA - Il Genoa ha iniziato la settimana in un modo diverso dal solito: i rossoblu infatti hanno disputato un'amichevole contro il Ceis Genova Sport , formazione amatoriale composta di giovani richiedenti asilo, provenienti da diverse nazioni africane. Poca attenzione al risultato, così come per gli schemi e le tattiche. 'Abbiamo la ...

Video/ Genoa Fiorentina (2-3) : highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata) : Video Genoa Fiorentina (2-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. I viola espugnano Marassi al termine di una sfida splendida e tengono vive le speranze europee(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:52:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi : Genoa senza Diego Laxalt (36^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori in vista delle partite della 36^ giornata del campionato. Allegri senza Pjanic, squalificato dal giudice sportivo.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 13:41:00 GMT)