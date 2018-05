Serie A Bologna | Donadoni | «Sarà partita vera con il Chievo»

Serie A Chievo - con il Bologna senza Radovanovic e Bani : VERONA - Il Chievo , in vista del penultimo impegno stagionale contro il Bologna in trasferta, ha svolto un allenamento mattutino. La squadra, dopo un torello e un riscaldamento a base di esercizi di ...

Baseball - Serie A1 2018 : il big match è tra San Marino e Bologna : Bologna sulla strada del San Marino, e viceversa. Per entrambe lo scorso fine settimana è stato quello delle prime sconfitte stagionali: l’Unipolsai ha ceduto il passo al Città di Nettuno in gara1 (2-5) per poi rifarsi in gara2 (10-4), mentre la T&A è stata battuta da Parma in entrambe le partite: la prima in terra ducale (0-4) e la seconda a Serravalle (0-3). Così adesso, con un Rimini unico ancora a mille e intanto impegnato contro ...

DIRETTA / Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato finale 104-99) streaming video e tv : fine gara! (Serie A1)

Serie A Chievo - Giaccherini punta il Bologna : «Contano le motivazioni» : VERONA - Tocca ad Emanuele Giaccherini suonare la carica in casa Chievo Verona . Del resto, la salvezza ancora non è matematica. "Non abbiamo ancora fatto niente. Domenica vincendo contro il Crotone ...

Serie A - Bologna al lavoro : migliora Donsah : Bologna - Il Bologna mette nel mirino l'ultima gara interna della stagione. Al Dall'Ara è atteso l'ostacolo Chievo. Oggi start in palestra, attivazione e poi in campo con riscaldamento e partitella da ...

Serie A Bologna - Helander e Dzemaili : allenamento regolare in gruppo : Bologna - Seduta mattutina per il Bologna , che a Casteldebole ha proseguito la preparazione in vista del prossimo match di campionato, contro il Chievo . Il programma svolto oggi dalla squadra ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Avellino (risultato finale 64-70) streaming video e tv : gli irpini resistono (Serie A)

