Serie A Benevento | De Zerbi | «Mi sono venuti i brividi»

Serie A - il Benevento retrocede ma i tifosi sono in festa : commovente saluto dopo la vittoria sul Genoa : Retrocesso e felice, il Benevento lascia la massima Serie col sorriso sul volto e un messaggia rivolto a tutto il calcio italiano. Quando una squadra lotta fino all'ultimo minuto, prova con tutte le ...

Il Benevento in Serie B - il saluto dei tifosi alla squadra è da brividi [FOTO e VIDEO] : Scene che difficilmente si vedono in un campo di calcio. Nella giornata di oggi si è giocata la partita valida per il campionato di Serie A, in campo Benevento e Genoa. Partita che non ha regalato grosse emozioni, qualche occasione nel finale da una parte e dall’altra, in particolar modo la squadra di Ballardini recrimina per un rigore non fischiato, poi il successo per De Zerbi. Nel finale si è superato Lamanna con qualche intervento decisivo, ...

Serie A - Benevento-Genoa 1-0. Il tabellino : Benevento-Genoa 1-0 , 0-0, MARCATORE Diabaté al 42' s.t. BENEVENTO , 3-4-1-2, Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca; Letizia, Sandro, Viola, Parigini , dal 1' s.t. Coda, ; Cataldi , dal 22' s.t. Gyamfi, ; ...

Serie A : Benevento-Genoa 1-0 : ANSA, - ROMA, 12 MAG - Benevento batte Genoa 1-0 nel primo anticipo della 37ma giornata di Seria A. Decisivo nel finale il gol di Diabatè , 42' st, . 12 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Serie A - Benevento-Genoa 1-0 : Rossi sbaglia - Diabaté no : BENEVENTO - Il Benevento saluta il suo pubblico con una vittoria vincendo contro il Genoa 1-0 al Vigorito. Per la squadra di De Zerbi tre uomini partita: Puggioni, autore di grandi parate nella ...

Serie A - Benevento-Genoa 1-0 : segna sempre Diabaté : BENEVENTO - Il Benevento saluta il suo pubblico con una vittoria vincendo contro il Genoa 1-0 al Vigorito. Per la squadra di De Zerbi tre uomini partita: Puggioni, autore di grandi parate nella ...

Serie A. Diabaté regala l'ultimo sorriso da A a Benevento. Genoa battuto 1-0 : Puggioni 'chiude' la porta con quattro grandi interventi. Il maliano, arrivato nel mercato di gennaio, segna il gol partita all'87'

Serie A - anticipo Benevento-Genoa 1-0 : 19.58 Ultima partita casalinga in Serie A per il retrocesso Benevento, che saluta il 'Vigorito' battendo 1-0 un Genoa salvo. Pochi brividi nel primo tempo,che scorre via abbastanza piatto.Sanniti comunque vicini alla rete con lo stacco di Djimsiti su angolo Viola (21') e con il diagonale di Letizia appena largo (28') Ripresa più viva. Ospiti vicinissimi al vantaggio con Rossi e Salcedo (72'),poi con Hiljemark e Omeonga, tutti fermati da un ...

Serie A Benevento - lavoro a parte per Costa e D'Alessandro : Benevento - Il Benevento ha svolto oggi un allenamento mattutino: al centro sportivo di Paduli ha lavorato in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa. Il lavoro dei giallorossi è ...

Serie A Benevento - differenziato per Costa e D'Alessandro : Benevento - Seduta mattutina per il Benevento , che al centro sportivo di Paduli, ha lavorato in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Genoa. Il lavoro dei giallorossi è iniziato in ...

Serie A Benevento - si rivedono Tosca e Djimsiti : Benevento - Sabato il Benevento ospiterà il Genoa, e i sanniti continuano ad allenarsi: oggi hanno prima lavorato in palestra, successivamente si sono spostati sul campo svolgendo esercitazioni ...

Serie A - Vigorito : «Il Benevento unito : ripartiremo insieme» : Benevento - Il presidente del Benevento , Oreste Vigorito, guarda al futuro con fiducia nonostante la retrocessione in Serie B : "Noi non diciamo arrivederci o addio alla Serie A, noi prendiamo atto ...

Serie A - Vigorito : «Il Benevento resta ambizioso» : Benevento - "Noi non diciamo arrivederci o addio alla Serie A, noi prendiamo atto di essere stati sconfitti sul campo, che il risultato sportivo ci ha dato torto, ma come quando partimmo dalla C2 e ...