Ultima partita casalinga inA per il retrocesso, che saluta il 'Vigorito' battendo 1-0 unsalvo. Pochi brividi nel primo tempo,che scorre via abbastanza piatto.Sanniti comunque vicini alla rete con lo stacco di Djimsiti su angolo Viola (21') e con il diagonale di Letizia appena largo (28') Ripresa più viva. Ospiti vicinissimi al vantaggio con Rossi e Salcedo (72'),poi con Hiljemark e Omeonga, tutti fermati da un super Puggioni.Occasionissima anche per Djimsiti.Rossi sfiora lo 0-1 ma è Diabatè (87') a far saltare il banco.(Di sabato 12 maggio 2018)