Serie A 2018 | Inter-Sassuolo 1-2 | tracollo a San Siro Champions League lontana | la Lazio

Basket - Playoff Serie A 2018 : Brescia reagisce nel secondo tempo e batte Varese in gara-1 : La Germani Basket Brescia rispetta il pronostico in gara-1 del primo turno dei Playoff di Serie A di Basket 2018, non senza faticare. La Leonessa, infatti, si è imposta con il punteggio di 68-61 sull’Openjobmetis Varese in rimonta. La partita, per la formazione di casa, non si era messa bene. Nel primo quarto, con soli 13 punti realizzati, ne ha invece subiti 20 dagli ospiti, che si sono portati al comando sulla prima sirena, specialmente ...

Video Highlights Inter-Sassuolo 1-2 : Tabellino Serie A 12-05-2018 : Risultato Finale Inter-Sassuolo 1-2: Politano, Berardi, Rafinha. Cronaca e Video Highlights Partita 37° Giornata Serie A 12 Maggio 2018 Una partita che non inizia nel migliore dei modi per la formazione nerazzurra. Si vede sin dai primi minuti una squadra contratta, con tanti passaggi brevi, ma al momento di concludere non riesce ad essere incisiva. Sbatte costantemente contro il muro del Sassuolo, ben eretto da Iachini. Rafinha si muove, ...

Upfront 2018-19 Abc : ordinate cinque nuove Serie tv : UPDATE 12/05: La Abc continua nella sua corsa verso gli Upfront, ed ordina cinque nuove serie tv.La Abc, una delle "Big Four", ovvero le quattro grandi reti generaliste americane, non si tira indietro ed anticipa alcuni ordini che saranno annunciati agli Upfront 2018-19 della prossima settimana. Il network prosegue nella sua offerta rivolta soprattutto ad un pubblico familiare, proponendo storie che possano catturare una vasta fetta di ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : l’Olimpia domina il primo derby. Milano vince gara-1 contro Cantù : Il primo derby è di Milano. L’Olimpia domina gara-1 contro Cantù, imponendosi al Forum con il punteggio di 105-73 . Ottimo inizio di Playoff per la formazione di Simone Piangiani, partita subito fortissimo nel primo quarto e che poi ha controllato la sfida per i restanti trenta minuti. Decisivo il 50% da tre punti per l’Emporio Armani (10/20), con Cantù che non ha avuto scampo contro una Milano praticamente perfetta. In casa Olimpia ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la finale per il tricolore sarà Catania-Padova. Sconfitte per Rapallo e Bogliasco : La scena della Pallanuoto femminile italiana è ancora dominata da Catania e Padova: a Firenze le semifinali della Final Six scudetto designano le stesse finaliste della scorsa edizione. L’ultimo atto andrà in scena domani alle ore 18.00 e sarà preceduta dalla finale per il terzo posto che vedrà il derby ligure tra Rapallo e Bogliasco. Roma batte Milano ed arpiona il quinto posto. Nella prima semifinale le etnee dominano la sfida col ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Brescia ipoteca il secondo posto - Lazio ai play out. Volata tra Savona - Ortigia e Napoli : La 25ma giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto emette un verdetto: Lazio ai play out. La compagine capitolina tiene testa al Brescia per tre quarti di gara, poi crolla, perde 15-9 (6-1 negli ultimi 8′) ed ora sarà obbligata a passare dalla post season per confermare la categoria. Il Posillipo infatti batte 14-3 l’Acquachiara e certifica la matematica salvezza. Il Brescia dal canto suo, con questa vittoria puntella il ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Diretta / Gp Indianapolis 2018 Indycar Series streaming video e tv : così nei test - orario e vincitore : Diretta Gp Indianapolis 2018: info streaming video e tv della quinta prova del campionato Indycar Series Verizon. Occhi puntati su Newgarden, vincitore in Alabama.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:02:00 GMT)

Pronostico Corinthians-Palmeiras - Brasileiro Serie A 13-5-2018 e Analisi : Brasileiro Serie A, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Corinthians-Palmeiras, Domenica 13 Maggio 2018. E’ tempo di derby a São Paulo. Corinthians–Palmeiras, domenica 13 maggio. Una bella partita. E’ questo quello a cui potremo assistere all’Arena Corinthians nel derby di São Paulo con i padroni di casa alla ricerca di punti e che non potranno più sbagliare l’ennesima gara di campionato. Fábio Carille non ha ...

Probabili Formazioni 37a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 37.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 37.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 è ormai agli sgoccioli con la Juventus quasi matematicamente campione d’Italia per la 7.a volta consecutiva e che ha lottando […]

Triathlon - World Series Yokohama 2018 : Mario Mola e Flora Duffy iniziano col piede giusto la corsa verso Tokyo 2020 : Le World Series del Triathlon con la tappa di Yokohama hanno iniziato il loro percorso verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: ad alzare le braccia al cielo, facendo il vuoto alle loro spalle, sono stati lo spagnolo Mario Mola, alla terza vittoria di fila in terra nipponica, e la triatleta delle Bermuda Flora Duffy, alla seconda affermazione consecutiva dopo la vittoria casalinga ottenuta ad aprile. Nella gara maschile Mola ha dominato, chiudendo il ...

Consigli Fantacalcio 37a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 37a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 37a ...