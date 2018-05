Sergio Mattarella | il retroscena | no ai leghisti in questi ministeri chiave

Elsa Fornero - lo schiaffo a Lega e M5s : 'La riforma delle pensioni non si tocca - ci penserà Sergio Mattarella' : Chiunque sarà al governo, assicura Elsa Fornero , 'non potrà abrogare la riforma delle pensioni che porta il mio nome'. Inizia così l'urticante intervista della ex ministra del Welfare a Repubblica , ...

Governo - su cosa avrà l'ultima parola Sergio Mattarella : Domenica, al massimo lunedì, Matteo Salvini e Luigi Di Maio avranno nome del premier e dei ministri. E alla luce di quel che comunicheranno, il presidente Sergio Mattarella conferirà al presidente del ...

Sergio Mattarella - i dubbi del Quirinale sul contratto di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : cosa manca : Tra M5s e Lega tutto fatto. Tranne il contratto di governo da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al di là delle ironie, la riunione-fiume di giovedì tra i grillini Luigi Di ...

Sergio Mattarella - la strategia del terrore : il bluff del Quirinale che ha terrorizzato i politici : In due mesi non hanno combinato nulla. In due giorni quasi quasi chiudono la pratica del governo. I politici sono proprio delle bestie strane. Basta minacciarli di portarli al macello, ovvero ...

Sergio Mattarella : "Europa nostro patrimonio - no a sovranismo"/ L'avvertimento del Quirinale a M5s e Lega : "The State of the Union", Sergio Mattarella a Firenze per l'evento Legato all'Europa: "Mai come oggi è necessario unire, sovranismo è inattuabile", le parole del Presidente della Repubblica(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:01:00 GMT)

Sergio Mattarella - i paletti a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'No a un governo a scatola chiusa' - come Napolitano : Era già pronto al governo neutrale', Sergio Mattarella , ma ora si ritrova l'ipotesi che dal 5 marzo avrebbe volentieri scartato: l'esecutivo M5s-Lega , quello dei 'populisti euro-scettici', senza ...

Sergio Mattarella mette in guardia dalle fughe in avanti sull'Europa : "Le proposte dei sovranisti sono seducenti ma inattuabili" : "Pensare in Europa di potercela fare da soli è inganno consapevole delle pubbliche opinioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Firenze, aprendo i lavori dell'ottava edizione di "The State of the Union", dedicato al tema della solidarietà in Europa. E poi ancora: "Occorre "avviare la riscoperta dell'Europa come un grande disegno sottraendoci ai particolarismi e a narrative sovraniste ...

Sergio Mattarella - il retroscena : mollato dai professori e salvato da Silvio Berlusconi : Il sospiro di sollievo del presidente Sergio Mattarella . Il via libera di Silvio Berlusconi ha di fatto aperto la strada al governo Lega-M5s. Una soluzione che toglierebbe le castagne dal fuoco al ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'incontro a Montecitorio : chiedono a Sergio Mattarella 24 ore per un governo politico : A quattro ore dalla scadenza dell'ultimatum posto da Sergio Mattarella - fissato alle 17 di oggi, presunta deadline per la formazione di un governo politico - indiscrezioni hanno riferito di un ...

Sergio Mattarella - l'ultimatum segreto a Lega e M5s : c'è tempo fino alle 17 di oggi : Una giornata decisiva, per le sorti del governo e della legislatura che potrebbe essere la più breve nella storia repubblicana. Ufficialmente, Sergio Mattarella non ha posto ultimatum. Anzi, ha ...

Sergio Mattarella - l'idea del ticket per il governo neutrale : Elisabetta Belloni insieme a... : Al Quirinale regna la discrezione massima sulle nomine che Sergio Mattarella si appresta a fare per il suo governo neutrale. Ma secondo le prima indiscrezioni, la guida dell'esecutivo potrebbe cadere ...