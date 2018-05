Serena Rossi La consacrazione con Ammore e malavita Eurovision Song Contest

Federico Russo/ Con Serena Rossi commenta la finale dell'Eurovision Song Contest 2018 : Federico Russo, voce amatissima di Radio Deejay, questa sera affiancherà Serena Rossi per commentare la finalissima dell'Eurovision Song Contest. Info, news e anticipazioni. (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:33:00 GMT)

Detto Fatto - Serena Rossi rifiuta la conduzione : i motivi della decisione : Serena Rossi rifiuta la conduzione di Detto Fatto: svelati i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione Di recente l’arrivo di Serena Rossi a Detto Fatto come nuova conduttrice del programma era stato dato quasi per certo. La notizia, però, è stata adesso smentita dal settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, ha svelato […] L'articolo Detto Fatto, Serena Rossi rifiuta la conduzione: i motivi della decisione ...

Da qui a un anno/ Anticipazioni : 365 giorni per cambiare una vita - Serena Rossi su Real Time (27 aprile) : Da qui a un anno, Anticipazioni e storie della nuova puntata sul canale 31: 365 giorni per cambiare una vita, Serena Rossi su Real Time ci racconta altre commoventi Realtà...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:05:00 GMT)

Serena Rossi sarà Mia Martini per fiction : Casanova e la Rai insieme per un grande omaggio? : Dopo il successo del Principe Libero con Luca Martinelli nei panni di Fabrizio De Andrè, sembra che la Rai ci riproverà portando sugli schermi Mia Martini. Serena Rossi dovrebbe prestare il volto alla cantante calabrese sorella di Loredana Bertè per quella che sarà una mini fiction che racconterà la storia e il genio di Mimì. Secondo quanto riporta Davide Maggio, sembra che la casa di produzione di Luca Barbareschi, Casonova, sarà dietro al ...

Serena Rossi sogna il Festival di Sanremo dopo Da qui a un anno : Festival di Sanremo 2018: ci sarà Serena Rossi alla conduzione? Reduce dal successo del nuovo programma di Real Time, Da qui a un anno, Serena Rossi non ha nascosto di avere grandi progetti e aspettative. Sulle pagine del settimanale Oggi, la conduttrice partenopea ha ammesso che il suo sogno nel cassetto sarebbe arrivare al Festival di Sanremo: “Ne fanno uno all’anno. Chissà magari in futuro”. L’attrice ...

