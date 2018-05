Secondo il codice AOSP anche nel 2018 ci saranno due nuovi Google Pixel

tuttoandroid

: La squadra che secondo voi e i vostri voti ha meritato di vincere la seconda fase è quella dei Blu! Ora diteci chi… - AmiciUfficiale : La squadra che secondo voi e i vostri voti ha meritato di vincere la seconda fase è quella dei Blu! Ora diteci chi… - Ballando_Rai : #NathalieGuetta e @SimoneDeep meritano secondo voi di andare in finale? Per loro CODICE 0?6? #ballandoconlestelle - whatsfedex : RT @sorightyouknow: state facendo tutti questi salti nel passato allora ci tenevo a farvi sapere che nel 2011 ero tipo “non saprò mai chi è… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Un report pubblicato nella giornata di ieri rivela un commento in un commit diil qualenelverranno rilasciati due device. Non che ciò sia particolarmente sorprendente, dal momento che in tanti stanno già aspettando l'arrivo dei3 e3 XL nella seconda metà dell'anno. L'articoloilnelcidueproviene da TuttoAndroid.