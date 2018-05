Seconda giornata da ' sold out' a Senigallia per Fosforo 2018

Test Mugello - Seconda giornata per pochi. Marquez a letto con la febbre : seconda giornata di prove al Mugello, ma solo per pochi: Suzuki e Aprilia, che in virtù del regime di concessioni non hanno limitazioni nei Test con i piloti ufficiali, hanno sfruttato al meglio un'...

Taekwondo - Europei 2018 : Simone Crescenzi e Simone Alessio fuori al secondo incontro. Tutti i risultati della Seconda giornata : Oggi a Kazan (Russia) si è svolta la seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo. Dopo il bronzo conquistato ieri da Vito Dell’Aquila, non arrivano gioie per l’Italia nelle gare odierne. Infatti i due azzurri impegnati sul tatami, Simone Crescenzi e Simone Alessio, sono stati entrambi eliminati nel secondo incontro disputato. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate in questa giornata. Partiamo dai -68 kg ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : Seconda giornata. Italia in semifinale nel kumite! Azzurre in finale nel Kata!!! Gli uomini combatteranno per il bronzo! : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Oggi, venerdì 11 maggio, entrano in scena le squadre del kata e del kumite, che si sfideranno nelle eliminatorie maschili e femminili per delineare il quadro delle finali e dei ripescaggi. L’Italia è reduce da una giornata inaugurale davvero trionfale, in cui ha messo in cascina tre medaglie sicure grazie ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : Seconda giornata - Crescenzi e Alessio subito eliminati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in altre quattro categorie di peso: -63 e -68 kg maschili e -53 e -57 kg femminili. L’Italia, dopo il bronzo conquistato ieri da Vito Dell’Aquila, proverà a salire ancora sul podio e punterà in particolare su Simone Alessio nei -68 kg, campione europeo junior, che cercherà il grande ...

Orsato - dopo Inter-Juve Seconda giornata senza partite di serie A : seconda domenica consecutiva senza gare di serie A per l'arbitro Orsato, dopo le polemiche che lo hanno investito per la direzione di Inter-Juventus. Il 12 maggio, il fischietto italiano sarà in ...

Seconda giornata Nazionale della Ricerca : come si può fare prevenzione a 360 gradi? : Quali sono gli orizzonti per la Ricerca oncologica e qual è la situazione italiana? Quali sono le iniziative di prevenzione in atto e come si può fare prevenzione a 360 gradi, anche per evitare le recidive? Sono queste alcune delle domande che guideranno il dibattito nel corso della Seconda Giornata Nazionale della Ricerca promossa dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e, che si terrà a Milano il 16 maggio presso ...

Tuffi - World Serie Kazan 2018 : Cina grande protagonista anche nella Seconda giornata : seconda giornate di gare a Kazan nell’ultima tappa delle World Series 2018. Come successo già ieri la Cina ha fatto la parte della grande protagonista, conquistando la vittoria nei 3m metri maschili e nella piattaforma femminile. Successo dei padroni di casa nel sincro misto dalla piattaforma, ma va detto che la Cina non presentava coppie al via. Doppietta cinese dal trampolino maschile con il successo di Siyi Xie (536.60) sul compagno di ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della Seconda giornata. Altre 96 sfide disputate : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 96 incontri nella seconda giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Group A – Hong Kong 2 – 3 Svezia Group B – Cina 3 – 0 Repubblica Ceca Group C – Bielorussia 0 – 3 Giappone Group A – Romania 0 – 3 ...

Badminton - Europei 2018 : i risultati della Seconda giornata. Viktor Axelsen e Carolina Marin avanti senza problemi : Si è completata la seconda giornata degli Europei di Badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. I tabelloni di singolare maschile e femminile, così come quelli di doppio maschile e femminile, si sono allineati agli ottavi di finale, in programma domani. Questi i risultati dei sedicesimi del singolare maschile Malkov V. ...

Tiro con l'Arco - conclusa la Seconda giornata della prima tappa di CdM a Shanghai : tutti i risultati : Buon bottino per l'Italia dell'Arco olimpico nel giorno dell'esordio in Coppa del Mondo. A Shanghai, in Cina, Mauro Nespoli e Vanessa Landi raggiungono il terzo turno individuale, ottimo il percorso ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : risultati e classifica Seconda giornata. Italia sconfitta 6-5 dagli Stati Uniti all’ultimo end : seconda giornata di gare dei Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). L’Italia subisce la prima sconfitta del torneo, con la coppia formata da Veronica Zappone e Simone Gonin che viene battuta dagli Stati Uniti di Sarah Anderson e Korey Dropkin con il punteggio di 6-5. Gli azzurri avevano aperto benissimo la partita riuscendo a rubare addirittura tre mani consecutive e trovandosi così in vantaggio per 4-0 ...