SCUOLA Non c' è bisogno di un ministro dell' Istruzione | stiamo meglio senza

Verona, spruzza spray urticante a scuola: 500 intossicati non gravi

Spray urticante - lo spruzza a SCUOLA : 17 in ospedale/ Bussolengo - sostanza non tossica in impianto aerazione : Bussolengo, Spray urticante a scuola: 500 evacuati, 30 feriti. All'Istituto Marie Curie una bravata finita male, con uno studente che ha spruzzato lo Spray nel condotto di areazione...(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:22:00 GMT)

Una scuola siciliana cancella l'incontro con Borrometi : la SCUOLA Non ha uno spazio per un incontro del genere : Il preside dell'Istituto superiore «Archimede» di Rosolini, in provincia di Siracusa, preoccupato dalle rivelazioni della Dda di Catania di un possibile attentato per uccidere Paolo Borrometi con un'...

SCUOLA : Donazzan (Veneto) - rischia di non ripartire a settembre : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - “Ieri, durante la seduta della IX Commissione ‘Istruzione, lavoro, ricerca e innovazione’ della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ho sollevato nuovamente il problema che sta interessando migliaia di docenti in possesso del solo diploma magistrale: ho

"Alleanza educativa" è ormai un concetto abusato. E così la vera posta in gioco, aiutarsi nell'affrontare le grandi domande di senso, rischia di venire perduta. RAFFAELA PAGGI(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA - i presidi tornano tra i banchi ma non c'è traccia di aumenti : I dirigenti scolastici italiani presto saranno sottoposi a valutazione del loro operato. Tuttavia, a questa ulteriore crescita di responsabilità, non corrispondono gli annunciati aumenti stipendiali. ...

SCUOLA : Lagalla - in calendario non manca flessibilità : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - "Anche in questa circostanza, come in tante altre, criticare ancor prima che il decreto sia stato reso noto costituisce un atto almeno incauto". Così l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla replica alle critiche in merito al nuovo calendario scolastico 2018

"A SCUOLA Non come in spiaggia" I presidi milanesi stilano le regole d'abbigliamento : A Milano, in diversi istituti scolastici, i presidi diramano circolari che contengono regole di abbigliamento severe, per rispettare un "dress code decoroso e adeguato".Capita spesso, infatti, che non appena l'estate inizia a farsi sentire, dietro ai banchi di scuola spuntino minigonne, calzoncini corti ad altezza inguinale, bermuda e magliette che lasciano scoperto l'ombelico. Un'abbigliamento che, numerosi dirigenti scolastici milanesi non ...

Roma - lo SCUOLAbus non è adatto al trasporto disabili - la bimba salta la gita. La mamma : 'Altro che inclusività' : Ha dovuto rinunciare alla gita con la classe alla tenuta presidenziale di Castel Porziano perché Ilary, 9 anni di Ardea, affetta da tetraparesi, aveva bisogno di un mezzo speciale per il trasporto. Il ...

Va a salutare i suoi ex prof a SCUOLA : 22enne si accascia e muore - malore per la nonna : Dramma nella mattinata di sabato a Canosa di Puglia. Un giovane è morto nel corridoio dell’istituto scolastico dove lo scorso anno aveva conseguito il diploma.Continua a leggere

"L'alternanza SCUOLA lavoro non era obbligatoria". La CGIL esulta per l'ammissione del MIUR : Con tre anni di ritardo, il MIUR ha dato ragione alla FLC CGIL: per il triennio 2015-2018, gli studenti delle scuole superiori non avevano alcun obbligo di frequenza di un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro per accedere all'esame di maturità. Lo segnala il sindacato in una nota:Ci sono voluti tre anni ma alla fine il MIUR ha dovuto ammettere che quanto affermato nella "Guida operativa" del 2015 circa l'obbligo ...

Studente minaccia il prof dopo la sospensione : "Fuori non sei protetto come a SCUOLA". Denunciato nel Milanese : dopo lunga assenza il 19enne era tornato in classe senza giustificazione. L'episodio all'Ipsia Molaschi di Cusano Milanino. L'insegnante: "Reagire è...

SCUOLA - protesta al Miur : 'La maestra non si tocca' : ... Istat: 54,1 mln di residenti nel 2065 Black Friday, ecco i suggerimenti su come risparmiare Ponte 25 aprile 1° maggio da record, mai cosi' tanti turisti da 5 anni Papa Francesco: 'La scienza ha dei ...

Vaccini : Valle d'Aosta - 8 bambini non in regola ammessi a SCUOLA - : In classe nonostante i termini per l'adempimento dell'obbligo vaccinale fossero scaduti e non fossero ancora in regola con le norme nazionali: "Nessuno si sarebbe assunto la responsabilità di non ...