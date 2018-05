Scompenso cardiaco - Aisc : “Completare centri in Sicilia” : Catania, 12 mag. (AdnKronos Salute) – “Costituire uno stimolo ulteriore per finalizzare l’importante lavoro portato avanti dalla Regione Siciliana per completare l’apertura dei centri regionali, dedicati allo Scompenso cardiaco (Trapani e Agrigento sono le realtà che hanno bisogno di una maggiore accelerazione), e rendere possibile l’accesso alle cure in tutte le Unità operative di Medicina e Cardiologia delle ...

Scompenso cardiaco seconda causa di morte in Italia : Catania, 12 mag. (AdnKronos Salute) – Lo Scompenso cardiaco, seconda causa di morte in Italia, condizione in cui il cuore non riesce a pompare bene il sangue nel resto dell’organismo, colpisce oggi oltre 15 milioni di persone in Europa, un milione in Italia e oltre 70 mila cittadini in Sicilia. E’ stato ricordato oggi a Catania durante un incontro organizzato dall’Aisc, Associazione Italiana scompensati cardiaci. Il ...

Scompenso cardiaco - telemedicina contro riospedalizzazioni : Catania, 12 mag. (AdnKronos Salute) – “Nella mia trentennale esperienza professionale ho avuto modo di prendermi cura di molti pazienti con Scompenso cardiaco e una cosa che ho spesso pensato è che servisse un impegno collettivo maggiore per consentire a tali pazienti di avere una buona qualità di vita quotidiana, senza dover rincorrere a frequenti riospedalizzazioni”. E’ la riflessione di Salvatore Di Somma, professore ...

“Spesso agisce nell’ombra”. Scompenso cardiaco - nemico temibile e subdolo del cuore. L’importanza della prevenzione : come informarsi : Gli esperti lo descrivono così: una porta che si apre davanti a una scalinata. Scenderne i gradini significa avvicinarsi all’abisso. E’ questa l’immagine usata per raccontare la parabola dello Scompenso cardiaco, nemico temibile e subdolo del cuore perché spesso agisce nell’ombra, pronto a punire chi abbassa la guardia. Poco conosciuto, sottovalutato, sottodiagnosticato, nonostante sia la seconda causa di morte in Italia ...

Scompenso cardiaco - al via campagna ‘I love life’ : Milano, 24 apr. (AdnKronos Salute) – Gli esperti lo descrivono così: una porta che si apre davanti a una scalinata. Scenderne i gradini significa avvicinarsi all’abisso. E’ questa l’immagine usata per raccontare la parabola dello Scompenso cardiaco, nemico temibile e subdolo del cuore perché spesso agisce nell’ombra, pronto a punire chi abbassa la guardia. Poco conosciuto, sottovalutato, sottodiagnosticato, ...

Sanità - Scompenso cardiaco : nasce a Roma il primo Centro affidato ad Aisc : Assicurare ai pazienti affetti da scompenso cardiaco la migliore soluzione in ogni fase del percorso della patologia, migliorando l’aderenza alle terapie e garantendo una gestione coordinata da un team multidisciplinare di specialisti. Sono questi i punti di forza delle convenzioni siglate oggi a Roma da Aisc (Associazione italiana scompensati cardiaci) con l’ospedale Madre Giuseppina Vannini e con l’Irccs San Raffaele Pisana, ...

