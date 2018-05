Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Luca Curatoli sfiora il bis a Mosca. L’azzurro si arrende in finale al coreano Oh : Non riesce il bis a Luca Curatoli nel Grand Prix di sciabola maschile a Mosca. Nella capitale russa, la scorsa stagione, il campano era riuscito a conquistare la sua prima vittoria in carriera, mentre questa volta si è dovuto accontentare del secondo posto. Infatti lo sciabolatore azzurro si è arreso in finale per 15-8 al sudcoreano Oh Sanguk, che centra anche il suo terzo successo stagionale. Curatoli ha evitato che la finale fosse tutta ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Andrea Santarelli sfiora il podio a Parigi. Vince l’estone Novosjolov : L’estone Nikolai Novosjolov conquista la vittoria nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Parigi. Il 37enne di Haapsalu ha superato in finale per 15-13 un altro veterano come l’ucraino Bogdan Nikishin, coetaneo dell’estone. Sul podio ci salgono anche l’olandese Bas Verwijlenm e il coreano Park Kyungdoo, rispettivamente sconfitti in semifinali per 15-13 da Novosjolov e per 15-9 da Nikishin. sfiora, invece, il ...

Scherma - Coppa del Mondo : Alessio Foconi si conferma al top. A Giulia Rizzi manca solo il podio. Bene le squadre : Il weekend di Coppa del Mondo appena trascorso ha confermato ulteriormente l’ottima stagione che Alessio Foconi sta vivendo. Il fiorettista ternano ha conquistato il secondo posto a San Pietroburgo, salendo per la quarta volta sul podio in quest’anno, tra le quali spicca sicuramente la vittoria a Parigi. Uno stato di forma davvero eccezionale per Foconi, rappresentato anche dalla posizione nel ranking mondiale, dove attualmente ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : doppio podio azzurro nelle gare a squadre! Fiorettisti secondi a San Pietroburgo - spadiste terze a Dubai : Arriva un doppio podio per l’Italia nelle gare a squadre della Coppa del Mondo di Scherma, con il secondo posto nel fioretto maschile a San Pietroburgo e il terzo nella spada femminile a Dubai. Partiamo dai Fiorettisti con il quartetto azzurro composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola che si arrende solamente in finale agli Stati Uniti, che vanno così a completare il domino assoluto in questa stagione. Gli ...

Scherma - Coppa del Mondo : Alessio Foconi secondo a San Pietroburgo - Giulia Rizzi sfiora il podio a Dubai : Una stagione finora meravigliosa quella di Alessio Foconi, che conquista il secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a San Pietroburgo. Per il ternano si tratta del quarto podio nelle sette gare disputate e tra le quali spicca ance la vittoria a Parigi. A San Pietroburgo il fiorettista dell’Aeronautica Militare si è arreso solamente in finale contro il francese Maxime Pauty, che si è imposto con il punteggio di ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spadiste di scena a Dubai - mentre San Pietroburgo ospita i fiorettisti : Sarà un fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Si va da Dubai a San Pietroburgo con spada femminile e fioretto maschile protagonisti di questo weekend schermistico. Saranno gli Emirati Arabi Uniti il palcoscenico del ritorno in pedana delle spadiste. Si riparte dal meraviglioso successo di Mara Navarria in quel di Budapest, con la friulana alla seconda affermazione stagionale dopo quella di Tallinn. Il deserto arabo ha già ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Russia padrona a Tauber. Riscatto azzurro nella prova a squadre : Nel weekend è ripartita la Coppa del Mondo di Scherma. A Tauber è stato il fioretto femminile ad essere protagonista e anche sulle pedane tedesche si è ricominciato con una Russia a far da padrona e con un’Italia un po’ sottotono e che si è riscattata con la prova a squadre. La regina a Tauber è stata ancora una volta Inna Deriglazova, che ha sconfitto in finale la sudcoreana Jeon Hee Sook con il punteggio di 13-12. La campionessa ...

Scherma - Coppa del Mondo : Italia seconda a Tauber. Le azzurre sconfitte dalla Russia in finale : Dopo averlo mancato ad Algeri, l’Italia torna sul podio nella prova a squadre di fioretto femminile di Coppa del Mondo a Tauber. Le azzurre hanno chiuso al secondo posto dietro alla Russia di una scatenata Inna Deriglazova, che fa il bis dopo il successo nella prova individuale di ieri. Il quartetto Italiano formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Erica Cipressa e Camilla Mancini è stato sconfitto dunque in finale dalle russe con il ...

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2018 : Chiara Cini ed Elisa Vardaro si fermano ai piedi del podio. Altro successo per la russa Inna Deriglazova : L’Italia non sale sul podio nella gara individuale di Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Le due migliori azzurre sono state Chiara Cini ed Elisa Vardaro, eliminate ai quarti. Il successo finale va ancora una volta alla russa Inna Deriglazova che batte di una stoccata l’esperta sudcoreana Jeon Hee Sook (13-12) e sale così a quota quattro vittorie stagionali. Sul terzo gradino del podio troviamo invece due giovani ...

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2018 : en plein azzurro nella prima giornata - tutte le fiorettiste accedono al tabellone principale : La prima giornata di gare a Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile porta subito buone notizie per l’Italia. Infatti tutte le azzurre impegnate negli assalti odierni hanno superato la fase di qualificazione. Domani ci saranno quindi dodici italiane che andranno a caccia del successo nel tabellone principale. Alice Volpi, Arianna Errigo e Camilla Mancini erano già qualificate di diritto in base al ranking, mentre al termine ...

