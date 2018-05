Scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2018 | in tv il 12 maggio | come seguire

optimaitalia

(Di sabato 12 maggio 2018) Questa sera l'attesissimadell'Eurovision: sarà possibilel'evento anche dall'Italia!Ladell'Eurovisionverrà trasmessa a partire dalle 20:35 in diretta su Rai 1 dall'Altice Arena di Lisbona, con il commento di Federico Russo e Serena Rossi. Sarà possibilel'evento anche su Rai Radio 2.A rappresentare l'Italia quest'anno i due vincitori del Festival di Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, che hanno avuto diretto accesso allain quanto l'Italia è tra i 5 Paesi fondatorimanifestazione.Questa sera Ermal e Fabrizio si esibiranno per la prima volta in diretta da Lisbona, dopo giorni di prove, interviste, conferenze e incontri. La loro performance sarà leggermente variata rispetto a quanto abbiamo visto lo scorso febbraio sul palco dell'Ariston: il brano è rimasto in ...