Sardegna | peste suina | abbattuti 205 suini in Baronia 

meteoweb.eu

: Sardegna, incubo peste suina: abbattuti 205 maiali, multato allevatore abusivo - sardanews : Sardegna, incubo peste suina: abbattuti 205 maiali, multato allevatore abusivo - Sardegna_Live : Peste suina: abbattuti a Desulo e Ovodda 57 maiali - lanuovasardegna : Peste suina, altri 57 maiali abbattuti nel Nuorese - Cronaca - la Nuova Sardegna -

(Di sabato 12 maggio 2018) Individuati e205 maiali allo stato brado illegale, mai sottoposti a controlli sanitari e non registrati all’anagrafe animale. A Irgoli, nelle localita’ “Pauledda”, “Sos Fonnesos” e “Don Zizzu”, sono stati depopolati 179 capi, mentre a Loculi, in localita’ “Neulota”, sono stati. Gli animali erano di proprietà ignota. Lo fa sapere l’Unità’ di Progetto per l’eradicazione dellaafricana Nel territorio di Orosei, in localita’ “Su Trechesi”, sono stati invece19 capi, non confinati e non registrati, individuati all’interno di una tenuta privata. All’allevatore deiè stata comminata una multa da 10mila euro. Sono al vaglio delle autorità ulteriori azioni penali anche per le pessime condizioni di detenzione, e quindi per i ...