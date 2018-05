Sanità | 17 milioni di italiani non vanno dal dentista | ma la spesa riparte

Fatture per 6 milioni di euro pagate due volte dall'Azienda sanitaria provinciale di Reggio : Fatture per 6 milioni di euro pagate due volte dall'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ad una clinica privata, Villa Aurora, e in procinto di essere pagate una terza volta per via ...

Sanità : in Sicilia mezzo milioni di donne affette da osteoporosi : L’appuntamento con la salute delle ossa a Palermo è per lunedì e martedì prossimi. Dalle 10 alle 18, in piazza Verdi, arriva il camper della campagna ‘Il Piatto Forte 4 Sicily’, con il suo team di specialisti a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sull’osteoporosi e offrire un controllo gratuito sul rischio di fratture da fragilità, che in Sicilia interessa circa mezzo milione di donne, il 75 per ...

Sanità - 45 milioni per la sicurezza nei pronto soccorso - Ugl medici e Sanità : 'Passo in avanti - ma non soluzione definitiva' : 'Apprezziamo ancora una volta la sensibilità sulla vicenda dimostrata dall'assessore, condividendone gli intenti, anche se rammentiamo come in diverse circostanze passate ormai alla triste cronaca la ...

Salute : 70 anni fa nasceva l’Organizzazione Mondiale della Sanità - salvate milioni di vite : Il 7 aprile, nel giorno in cui ricorre la Giornata Mondiale della Salute, si celebrerà anche il 70° anniversario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’organismo di indirizzo e coordinamento in materia di Salute delle Nazioni Unite. milioni le vite salvate nel corso degli anni, e decine le battaglie portate avanti, tra cui la lotta alle malattie tropicali, alla tubercolosi, alla malaria, Ebola e Zika. L’agenzia con sede a ...

Sanità : nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici - oltre 320 mila i “viaggi della speranza” dal Sud : E’ l’Emilia Romagna la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione al Piemonte, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà “più malate” del paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite “sane”, nove le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi nell’area delle ...