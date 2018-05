Samsung Galaxy J4 e J6 ecco le specifiche hardware principali

Prepariamo al meglio i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge all’aggiornamento Oreo : alcuni consigli : Dovremmo essere davvero ad un passo dall'avvio della distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per tutti coloro che ancora oggi sono in possesso di device come i vari Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che sono stati concepiti dal produttore. Proprio ieri, su queste pagine, vi abbiamo parlato di una nuova data fissata il prossimo 22 maggio, a partire dalla quale dovremmo andare incontro ad una svolta importante sotto questo punto di vista. Premesso ...

Samsung Galaxy J4 e Galaxy J6 : ecco le loro presunte schede tecniche : ecco quelle che dovrebbero essere le principali feature dei Samsung Galaxy J4 e Galaxy J6, per i quali a questo punto si attende la presentazione ufficiale L'articolo Samsung Galaxy J4 e Galaxy J6: ecco le loro presunte schede tecniche proviene da TuttoAndroid.

I Meizu M8c e M8c Lite certificati dall’FCC - i Samsung Galaxy A8 Star e Lite dal 3C : I Meizu M8c e M8c Lite e i Samsung Galaxy A8 Lite e Galaxy A8 Star sono degli smartphone che dovrebbero essere a breve lanciati sul mercato. Ecco le feature L'articolo I Meizu M8c e M8c Lite certificati dall’FCC, i Samsung Galaxy A8 Star e Lite dal 3C proviene da TuttoAndroid.

Come utilizzare il Samsung Galaxy S9 ed S9+ come extender Wi-Fi : Il Galaxy S9 può essere utilizzando come extender WiFi per permettere la connessione ad altri dispositivi se il router non è in grado, per limitazioni di vario genere, di collegare adeguatamente tutti i dispositivi in nostro possesso. Lo stesso si può fare anche con il Galaxy S8 e il Note8. Galaxy S9 come extender Wi-Fi La rete WiFi di casa (o al lavoro) non sempre permette una navigazione veloce a causa di limiti hardware del router o di ...

Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia : Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna in Italia ad Android 8.0 Oreo con la Samsung Experience 9.0. Moltissime le novità, tra le quali compaiono anche le patch di sicurezza di aprile. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha registrato il brand Galaxy Watch. Cosa avrà in mente? : Samsung ha recentemente depositato allo US Patent and Trademark Office i brand Galaxy Fit e Galaxy Watch. Facciamo delle ipotesi su Cosa potrebbe aver in mente. L'articolo Samsung ha registrato il brand Galaxy Watch. Cosa avrà in mente? proviene da TuttoAndroid.

Che fine ha fatto Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Possibile data 22 maggio : Diciamocelo chiaramente: in molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge dopo la prima diffusione dell'aggiornamento Android 8.0 (nella sua versione stabile) nel Regno Unito. In effetti, dal momento della prima notifica via OTA dell'update in Europa, sono passati ben 10 giorni e dunque più che lecito è chiedersi come proseguirà il rilascio e quando la stessa versione del sistema operativo arriverà in ...

Smartphone Android in offerta oggi 11 maggio : Moto G5s - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy Note 8 e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 11 maggio su store online sono: LG V30, Huawei P10 Lite, Xiaomi Redmi 5 Plus, Samsung Galaxy Note 8 e Motorola Moto G5s. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 11 maggio: Moto G5s, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 mostra i muscoli su Geekbench con Snapdragon 845 : La versione USA di Samsung Galaxy Note 9 ha fatto visita alla nota piattaforma di benchmark Geekbench, confermando la presenza dio uno Snapdragon 845. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 mostra i muscoli su Geekbench con Snapdragon 845 proviene da TuttoAndroid.

Quali Samsung Galaxy con aggiornamenti mensili e quali coi trimestrali : distinzione ufficiali : Ci sono importanti novità da prendere in considerazione oggi 11 maggio per quanto concerne il mondo dei Samsung Galaxy, soprattutto per quanto concerne la distinzione tra device in merito agli aggiornamenti periodici. Come molti sanno, moltissimi discorsi sotto questo punto di vista vanno declinati sui singoli casi, visto che il produttore coreano valuta in modo specifico ciascun modello (come notato di recente, ad esempio, con la roadmap ...

Già disponibile per Samsung Galaxy S7 il manuale dell’aggiornamento Oreo in italiano : Sono giorni decisamente caldi quelli che stiamo vivendo in questo periodo per quanto riguarda i possessori dei vari Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge che hanno visto la luce qui in Italia negli ultimi due anni. Come sempre, tutti i discorsi ruotano attorno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a maggior ragione se pensiamo che, non molto tempo fa, abbiamo avuto modo di condividere su queste pagine il primo ...

Play Off Samsung Galaxy Volley Cup A2 - Il Fenera si impone sulla Battistelli - si va a Gara-3 : L'appuntamento per Gara-3 delle Finali è fissato per Domenica alle ore 17 al Pala Flaminio di Rimini: anche in questo caso, il match sarà trasmesso in live streaming su LVF TV e sui profili social di ...

Si sblocca il Samsung Galaxy S8 Tre : link al download per l'aggiornamento XXU1CRD7 : Restate sintonizzati su queste pagine per continuare a monitorare il rollout dell'aggiornamento di aprile per il Samsung Galaxy S8, in attesa delle prime segnalazioni in giro per il mondo a proposito ...