Salvini | ' entro poche ore chiuderemo'

Di Maio : contratto di governo con gli italiani al centro. Salvini : stiamo lavorando per voi : Il leader M5s sottolinea che "lo Stato deve tornare a fare lo Stato. Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata". Il leader leghista dal profilo twitter: stiamo lavorando per voi

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Secondo vertice Di Maio-Salvini : “premier ‘terzo’ entro domenica” : GOVERNO MS5-Lega, ULTIME NOTIZIE, sorpresa Di Maio: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel Secondo vertice su flat tax e conflitto d'interessi(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:30:00 GMT)

Matteo Salvini chiede un accordo entro lunedì oppure il voto : L’intesa sulla formazione del governo Lega-Movimento 5 Stelle potrebbe saltare. Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono agli antipodi e

Enrico Mentana - la bomba sul vertice tra Salvini e Di Maio : 'Entro oggi inviano lo schema di programma al Colle' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti 'in un luogo riservato' per la 'stesura dello schema di programma da inviare al Quirinale entro oggi'. Lo rivela su Facebook il direttore del TgLa7 ...

La Meloni attacca Salvini per avere rotto l’alleanza di centrodestra : “Il governo nasce in grande confusione”. Così Giorgia Meloni ha deciso di stare all’opposizione. Dopo una lunga assemblea dei parlamentari

Governo - M5s e Lega chiedono più tempo a Mattarella | Salvini : "Non si romperà l'alleanza di centrodestra" : Possibile una svolta per il Governo. Salvini e Di Maio, dopo un vertice a due, chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa. Forza Italia dovrà decidere che posizione prendere in caso di accordo

Salvini : "In ogni caso alleanza con centrodestra non si rompe" : Matteo Salvini, parla con i giornalisti fuori da un ristorante in centro a Roma dopo l'incontro con Di Maio: 'In ogni caso alleanza con centrodestra non si rompe' Fonte: VISTA Agenzia Televisiva ...

Prove di intesa tra M5s e Lega : chieste 24 ore a Mattarella | Salvini : non si rompe l'alleanza di centrodestra : Possibile una svolta per il governo. Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa, forse su un premer "terzo". Berlusconi deve decidere che ti po di posizione prendere in caso di accordo

Governo - Salvini : “Ci sono possibilita` - ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Alleanza di centrodestra? È prerequisito” : “L’Alleanza con il centrodestra non si rompe. Assolutamente, è un prerequisito”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in merito ai rapporti con Forza Italia, dopo che Lega e M5s hanno ottenuto altre 24 ore dal Quirinale per trattare. “Il Governo? Ci sono possibilità, ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Mentre qualcuno si è arreso noi ci stiamo provando fino in fondo, vorrei parlare di programmi, di cose da ...

Salvini - entro 24 ore dirò qualcosa : ANSA, - ROMA, 9 MAG - "entro 24 ore conto di avere qualcosa da dire". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini ai cronisti uscendo da Montecitorio. A chi gli chiede se abbia sentito Silvio ...

Salvini - Berlusconi e il format del 2011 per non rompere l'alleanza di centrodestra : ROMA Salvini e Di Maio continuano a trattare e sembrano vicini ad un'intesa. Un accordo che, a sentire i bene informati, non dovrebbe spaccare il centrodestra. Come? Il modello potrebbe essere quello ...

Governo - Salvini vede Di Maio : "Entro 24 ore avrò qualcosa da dire" : Più tempo, almeno un altro giorno. Lega e Movimento 5 Stelle trattano a oltranza e, dopo le punzecchiature a distanza, scelgono il faccia a faccia. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati ...

Governo - Salvini : 'Entro 24 ore conto di avere novità da annunciare' : 'Abbiamo chiesto a Mattarella un attimo di tempo, ce lo ha concesso, vediamo se serve o se si va al voto'. Così il segretario della Lega Matteo...

Governo - Salvini : entro 24 ore conto di avere qualcosa da dire : Riprese le "trattative" tra M5s e Lega per la formazione di un Governo politico. "entro 24 ore conto di avere qualcosa da dire", ha detto Matteo Salvini ai cronisti uscendo da Montecitorio. A chi gli ...