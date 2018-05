Salvini e Di Maio a Milano stringono sulla trattativa Si prosegue domani

M5S-Lega - Salvini : accordo con i 5 stelle sui punti chiave. Di Maio : siamo sulla buona strada : «accordo sui punti chiave». «siamo sulla buona strada». Dopo il nuovo vertice tenuto a Milano al Pirellone Matteo Salvini e Luigi Di Maio sintetizzano così lo stato...

Pronta la bozza del contratto M5S-Lega. Salvini e Di Maio : “Accordo sui punti caldi” : «Se la compatibilità arriverà all’80% si parte, altrimenti ci abbiamo provato». Matteo Salvini lascia la riunione con il M5S a Milano dove si sta discutendo la bozza per il contratto di governo. Secondo Salvini, comunque, c’è accordo «sui punti caldi» come tasse, pensioni e immigrazione. Parere confermato da Di Maio che ha spiegato: «la trattativ...

Di Maio incontra Salvini - accordo sui primi dieci punti. Divergenze sull’Ilva : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

Blitz dei centri sociali al Pirellone per incontro Salvini-Di Maio : Una ventina di ragazzi dei centri sociali sono arrivati in via Pirelli, a pochi metri dall'ingresso del Pirellone, per protestare contro l'incontro fra la Lega e i M5S. In testa al corteo è comparso ...

Mattarella avvisa Salvini e Di Maio : a rischio reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni : Un chiaro monito che il presidente della Repubblica lancia a Movimento 5 stelle e Lega che si stanno incontrando a Milano per stilare un contratto di governo che assicuri un canovaccio per impostare un esecutivo che amministri l'...