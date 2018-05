Salvini-Di Maio | faccia a faccia al Pirellone tra le due Italie ex populiste

Di Maio- Salvini verso l’accordo : «Intesa sui temi caldi». Mattarella : presidente non è notaio : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella , che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...

M5S-Lega - Salvini : intesa sui punti chiave. Di Maio : siamo sulla buona strada : «Accordo sui punti chiave». « siamo sulla buona strada ». Matteo Salvini e Luigi Di Maio sintetizzano così lo stato della trattativa sul programma per il nuovo governo...

Di Maio- Salvini verso l’accordo : «C’è intesa sui temi caldi». Il leader leghista : rivedere i trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella, che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...

Di Maio- Salvini : "Accordo su molti punti" : Roma, 12 mag. , AdnKronos, - L'accordo di governo prende forma e proseguirà anche domani a Milano il tavolo M5S-Lega per la stesura del programma, con un'intesa già raggiunta su molti punti, come ...

Vertice Lega-M5S - Salvini e Di Maio : 'Accordo su punti chiave' | : Leader e delegazioni delle due forze politiche stanno definendo l'intesa sulla base di una bozza di programma comune. "Sono ottimista", dice Di Maio . Ancora non si parla di nomi per l'esecutivo da ...

Governo - Salvini : con M5s c'è accordo su punti caldi. Di Maio : lavoriamo per il cambiamento : "Occorre rinegoziare i trattati Ue" dice il leader del Carroccio. Per Di Maio "è stata una giornata produttiva. Sul contratto possiamo terminare la prossima settimana"

Salvini e Di Maio snobbano Roma : quell'idea dei vertici itineranti : Sbagliata, sbagliatissima, la scelta di snobbare Roma come sede istituzionale e di governo, traslocando a Milano per il vertice forse decisivo - tra M5S e Lega - per la stesura del contratto su cui ...