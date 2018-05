Salvini | con Di Maio abbiamo parlato di temi | non di nomi

Salvini - se ok è a 80% con M5s si parte : ANSA, - MILANO, 12 MAG - "Se la compatibilità arriverà all'80% si parte . Altrimenti ci abbiamo provato". Lo ha detto Matteo Salvini lasciando la riunione con il M5S per il governo. Secondo Salvini , ...

Governo - Salvini : con M5S sostanziale accordo su punti chiave : Milano, 12 mag. , askanews, - "C'è sostanziale accordo sui punti chiave ". È quanto ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini , lasciando per una pausa il Pirellone a Milano dove è in corso l'...

Pronta la bozza del contratto M5S-Lega. Salvini e Di Maio : “Accordo sui punti caldi” : «Se la compatibilità arriverà all’80% si parte, altrimenti ci abbiamo provato». Matteo Salvini lascia la riunione con il M5S a Milano dove si sta discutendo la bozza per il contratto di governo. Secondo Salvini , comunque, c’è accordo «sui punti caldi» come tasse, pensioni e immigrazione. Parere confermato da Di Maio che ha spiegato: «la trattativ...

M5s-Lega - governo : nodo premier terzo/ Live - Salvini dopo incontro con Di Maio : "Accordo su punti chiave" : M5s-Lega, ultime notizie governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:53:00 GMT)