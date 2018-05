Salvini | Colle? Einaudi va letto tutto

Marco Taradash - la badilata sull'accordo tra Di Maio e Salvini : 'Se falliscono - il Colle li manda a fare gli spalamerda' : L'attesa per la formazione del governo Lega-M5s sta mettendo a dura prova i nervi degli italiani, compresi gli osservatori della politica come Marco Taradash , già provatissimi dopo due mesi di balletti inconcludenti. Il tempo delle chiacchiere per Luigi Di Maio e Matteo Salvini adesso è finito, con la caduta degli ultimi veti ...

Enrico Mentana - la bomba sul vertice tra Salvini e Di Maio : 'Entro oggi inviano lo schema di programma al Colle' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti 'in un luogo riservato' per la 'stesura dello schema di programma da inviare al Quirinale entro oggi'. Lo rivela su Facebook il direttore del TgLa7 ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta 'astensione critica' : 'Se un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un Governo con i cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a ...

Berlusconi : sì al governo M5S-Lega Salvini e Di Maio - chieste 24 ore al Colle : Mattarella aveva dato come ultimatum fino alle 17 per dare il via al “suo” governo neutro. Poi i leader di 5Stelle e Carroccio hanno informato il Capo dello Stato sul confronto in corso

Vertice Di Maio-Salvini - M5s-Lega chiedono al Colle 24 ore per accordo : ...con una benevolenza critica, di certo non voteremo la fiducia a un Governo che contiene i 5 stelle, incompatibili alla nostra visione politica", sottolinea.

