Salvini | «Berlusconi candidabile? Buona notizia per lui e per la democrazia»

Riabilitazione Berlusconi - Forza Italia esulta. Salvini 'Felice per lui e per la democrazia' : ROMA - Una fortuna per l'Italia e per tutti gli elettori che lo hanno votato e che avrebbero continuato a farlo se la legge Severino non gli avesse impedito di candidarsi. Una giustizia, secondo molti ...

Berlusconi candidabile - Salvini : 'Buona notizia per la democrazia' : "Berlusconi che torna candidabile è una buona notizia per lui e soprattutto per la democrazia, ne sono davvero felice". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta la decisione del Tribunale ...

Berlusconi riabilitato - la Lega festeggia - Salvini : 'Una buona notizia' : dal nostro inviato MILANO La Lega festeggia. Chissà quanto sinceramente, ma festeggia. Silvio Berlusconi è di nuovo candidabile, e Matteo Salvini commenta così: 'Questa è una buona notizia per lui, ne ...

Berlusconi riabilitato dal tribunale Silvio è di nuovo candidabile Salvini : 'Bene per la democrazia' : Accolta dal tribunale di Milano la richiesta di Berlusconi relativa alla condanna per frode fiscale del 2013. Rimossi gli effetti della legge Severino. L'ordinanza è immediatamente esecutiva Segui su affaritaliani.it

Governo - Antonio Padellaro : “Ecco perché al posto di Salvini non vedrei di buon occhio l’appoggio esterno di Berlusconi” : “Fossi Salvini vedrei come grande preoccupazione l’appoggio esterno di Berlusconi”. Al Salone del Libro di Torino, Antonio Padellaro ha commentato con queste parole l’accordo tra M5S e Lega. “Forza Italia farà di tutto per dimostrare che l’alleanza Lega-M5S è innaturale così come Renzi ha tifato per la nascita di questo Governo, ma evidentemente ha giocato sul tanto peggio tanto meglio” L'articolo Governo, Antonio Padellaro: “Ecco perché ...

Berlusconi - stop a Salvini e Di Maio : «Vogliono mettere la patrimoniale» : 'Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale'. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi diMaio e Matteo Salvini nel corso della sua ...

Di Maio-Salvini - frenata sul premier. Berlusconi : mettono la patrimoniale : È in salita la strada che porta alla conclusione dell'accordo di governo tra M5s e Lega. Un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso con un nulla di fatto sulla...

Governo - Berlusconi : 'Vediamo come va - Salvini non ha tradito' : "Non voglio fare nessuna dichiarazione, non è il caso. Vediamo come vanno le cose". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato il dialogo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per ...

Berlusconi "rema contro" Salvini e Di Maio : "Se vanno avanti mettono la patrimoniale" : Silvio Berlusconi combattuto tra astenersi o votare contro la fiducia, in serata rivela tutti i suoi timori sul futuro esecutivo giallo-verde: "Speriamo che questi due qui (Salvini e Di Maio, ndr) non vadano avanti...

Govenro - se Berlusconi preferisce stare a guardare : “Quello di Salvini un tradimento? No - no” : “Non ho niente da dire, non voglio fare nessuna dichiarazione, non è il caso. Vediamo come vanno le cose. Un tradimento quello di Salvini? No, no”. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto così ai giornalisti che gli hanno chiesto di commentare il dialogo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la formazione di un nuovo governo lasciando il palazzo della Permantente di Milano dove ha visitato una mostra L'articolo Govenro, se ...

