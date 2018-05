Governo : faccia a faccia Salvini-Di Maio. Leader Lega : 'Sostanziale accordo su punti chiave' : C'è sostanzialmente un accordo sui punti chiave ", dice Matteo Salvini mentre è in corso al Pirellone il vertice con il capo politico M5s Luigi Di Maio con il quale, fa spaere, "abbiamo parlato di ...

M5S-Lega - Salvini : accordo con i 5 stelle sui punti chiave del contratto : Nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Poco prima si è riunito anche il tavolo tecnico, tra i parlamentari del Movimento 5 stelle e della Lega. Le delegazioni ...

Governo - Salvini : con M5s c'è accordo su punti caldi : "Occorre rinegoziare i trattati Ue"

Di Maio incontra Salvini - accordo sui primi dieci punti. Divergenze sull’Ilva : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

Incontro Salvini-Di Maio - accordo su 10 punti ma il leader della Lega frena il grillino sull'Ilva : Sono una ventina i punti del ' Contratto per il governo del cambiamento' di cui si discute al Pirellone, a Milano, dove le deLegazioni di Lega e M5S sono sedute al tavolo da circa cinque ore. Nel ...

Di Maio incontra Salvini - accordo sui primi dieci punti. Pronta la bozza del contratto : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

Salvini-Di Maio - domani incontro a Milano per chiudere l accordo di governo. Ma l intesa sul premier è lontana : ROMA - Secondo round finito, e il nome del premier ancora non c'è. 'Servirà un altro incontro per il programma', ha detto Matteo Salvini al termine del faccia a faccia con Di Maio, in mattinata alla ...

Governo - ore febbrili per l'accordo Salvini-Di Maio : "Convergenze sul conflitto di interessi" : La presenza di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un ministero "di peso" non la mette in dubbio più nessuno,

[Il retroscena] Strappo con l'Europa e poi al voto tra sette mesi. Ecco l'accordo segreto tra Salvini e Di Maio : ... Economia, Esteri, Welfare e Interno, per esempio. 11 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Governo - Bonafede (M5s) : “Sul tavolo reddito - flat tax e conflitto d’interessi”. Salvini : “Accordo in tre giorni o al voto” : flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche conflitto di interessi. Il primo pomeriggio di lavoro sui temi tra Lega e M5s è stato interlocutorio in vista della scrittura del programma di Governo. E sabato si vedranno di nuovo per la stesura definitiva. Il primo a rivelare il contenuto del dibattito è stato il deputato 5 stelle Alfonso Bonafede: “Sapete”, ha detto uscendo dall’incontro, “che deve essere individuato anche ...

L’accordo Lega – M5s : premier “debole” - Di Maio e Salvini vicepresidenti del Consiglio : Salvini e Di Maio verso le due vicepresidenze e pronti a chiudere il nodo principale: la squadra di governo, con incarico di Presidente del Consiglio affidato a Giovannini o Cottarelli e posizioni di primissimo piano per i loro fedelissimi, Giorgetti, Toninelli e Bonafede su tutti. Intanto, si lavora sul contratto di governo: Lega preme per flat tax e legittima difesa, M5s non rinuncia a legge su conflitto di interessi.Continua a leggere