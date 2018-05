Salute | una corretta alimentazione preserva l’udito

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - una grande leggenda azzurra Saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

La polvere lunare potrebbe essere pericolosa per la nostra Salute : (Foto: Time Life Pictures / Getty Images) Tornare sulla Luna e, perché no, colonizzarla. Ma conosciamo davvero tutti i rischi per la salute umana? Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista GeoHealth, ha approfondito gli effetti della polvere lunare sulle cellule polmonari umane e sui neuroni di topo: a seguito dell’esposizione, fino al 90% delle cellule umane muore, mentre nelle cellule di topo sono stati riscontrati danni al dna che potrebbero ...

Fake news sulla Salute - la campagna dell’Ordine dei Medici : “Una bufala ci seppellirà” : “Non mi hanno vaccinato per paura dell’autismo“. “Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso”. “Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio”. Sono alcuni degli epitaffi che, sovrastati da una croce, campeggiano su altrettante lapidi nella campagna ‘Una bufala ci seppellirà?’, lanciata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. Manifesti dal retrogusto macabro per ...

USA - ex medico di Trump : mai scritto che gode di una Salute “eccellente” : Harold Bornstein, ex medico del presidente Donald Trump, ha dichiarato di non aver mai scritto la lettera del 2015 in cui si sosteneva che l’allora candidato alla Casa Bianca godesse di una salute “eccellente“: Trump “mi dettò l’intera lettera”, ha dichiarato Bornstein alla Cnn. Nell’intervista il medico ha sottolineato che la lettera in cui si sosteneva che Trump sarebbe “l’individuo più in ...

Salute - incinta con un tumore al seno : diventa mamma grazie a una chemio speciale : Storia a lieto fine per una donna che, al quarto mese di gravidanza, aveva scoperto di avere un carcinoma in entrambi i seni: è riuscita ad essere operata e a partorire un bel maschietto all’ottavo mese di gravidanza. Adesso mamma e bambino stanno bene. E’ successo al Policlinico di Modena, protagonista una donna italiana di 36 anni. La donna è stata seguita dall’equipe dei medici della Breast Unit del Policlinico di Modena ...

Una città della Salute che favorisce il cammino e la corsa : Cosenza è Bandiera azzurra 2018 : 'Abbiamo voluto rivolgerci alle scuole - ha evidenziato Vizza - perché ai ragazzi bisogna trasmettere il vero messaggio dello sport, che li porta a socializzare e a migliorarsi in generale nella vita'...

Salute - il nutrizionista : 1/3 delle morti premature è evitabile con una dieta vegetariana : Almeno un terzo delle morti premature potrebbe essere evitato se tutti adottassero una dieta vegetariana, hanno calcolato gli scienziati della Harvard Medical School, secondo i quali i benefici di una dieta ‘verde’ sono stati ampiamente sottovalutati. “Abbiamo appena fatto alcuni calcoli sulla questione di quanto potremmo ridurre la mortalità convertendoci a una dieta più vegetariana, non necessariamente vegana, e le nostre ...

Ue - i più inquinanti allevamenti finanzia. Accusa Greenpeace. Una grande vergogna e pericolo per Salute : Polemiche sul fatto che dopo una serie di ricerche sia stato scoperto che gli allevamenti più inquinanti sono finanziati dall'Ue o almeno una parte di essi.

Dell’Utri - la Cassazione accoglie il ricorso sulla detenzione : “Ora tribunale valuti di nuovo scarcerazione per motivi di Salute” : Nonostante la recente condanna alla fine del processo sulla Trattativa Marcello Dell’Utri torna a sperare di lasciare il carcere. La corte di Cassazione ha infatti annullato l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma che il 5 dicembre 2017 aveva giudicato compatibili con il carcere le condizioni di salute dell’ex senatore. Lo rendono noto i legali del fondatore di Forza Italia Simona Filippi e Alessandro De Federicis. “Ora la ...

Salute - il "mix letale" che ti accorcia drasticamente la vita : come evitare una morte prematura : Che fumare, bere alcool e non fare esercizio fisico siano dannosi per la Salute non è una novità, ma ciò che non si sapeva è che queste abitudini associate aumentino in modo esponenziale le possibilità di morte prematura. Secondo una ricerca australiana pubblicata sulla rivista PLOS Medicine che ha

Salute - una ”epidemia” di obesità : nel mondo 500 milioni : “Nel mondo c’e’ un’epidemia di obesita’, in rapida diffusione, se si pensa che i 500 milioni di obesi registrati negli anni Ottanta oggi sono un miliardo e mezzo, con tutte le patologie che si accompagnano a questo stato“. A lanciare l’allarme – durante il quarto incontro di “Donne che Sanno” dal titolo Sapere su genetica, stili di vita e prevenzione dei tumori promosso da Fondo Mario e ...

Smog : anche una breve esposizione al particolato mette a rischio la Salute dei bimbi : Lo Smog è estremamente dannoso per i più piccoli. anche il più breve aumento di presenza di particolato (Pm 2,5) nell’atmosfera, cioè delle particelle responsabili dell’inquinamento, grandi circa il 3% del diametro di un capello, è associato allo sviluppo di infezioni respiratorie acute nei bambini piccoli, secondo una nuova ricerca condotta da un team Usa dell’Intermountain Healthcare Medical Center, della Brigham Young ...