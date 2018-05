Salute | patologie femminili tra emergenza sociale e buona informazione

DISTURBI MENTALI E PSICHICI - PRONTO SOCCORSO IN EMERGENZA/ Ministero della Salute : "Le patologie più diffuse" : DISTURBI MENTALI e PSICHICI, PRONTO SOCCORSO in EMERGENZA: quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal Ministero della Salute(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:25:00 GMT)

Salute : in Italia 10 milioni di uomini soffrono di patologie urologiche : Prevenzione, informazione e controlli: questi gli obiettivi promossi dall’ultima campagna della Società Italiana di Urologia, in collaborazione e con il patrocinio del Ministero della Salute, presentata a Roma lo scorso 13 marzo, in occasione del convegno “Prevenzione Alpha”, per creare la cultura di base della prevenzione maschile in tutte le fasi della vita dell’uomo. La giusta informazione è necessaria prevenire le malattie al maschile, ...