Salute | al via il congresso dei dirigenti ospedalieri 

La Stampa si rinnova - moderna e più bella. Due giornali in uno e inserti di Salute e viaggi : Lo scorso anno La Stampa ha festeggiato con successo i suoi 150 anni e subito dopo si è pensato che era il momento di cambiare....

Salute e corretta informazione : al via la campagna “L’uso corretto degli integratori” : È stato presentato il progetto “L’uso corretto degli integratori alimentari”, la campagna di comunicazione realizzata dall’Unione Nazionale Consumatori, in collaborazione con Integratori Italia – AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), nata dall’obiettivo di promuovere e sviluppare una corretta informazione nei confronti del consumatore in tema di integratori alimentari, alleati del benessere all’interno di un moderno ed ...

Salute e benessere : coltiviamo il nostro profilo Instagram : Postare immagini su Internet ci aiuta a stare meglio. Lo dice la scienza. Una al giorno toglie il medico di torno. No, non stiamo parlando di mele,...

Salute - miopia : al via il ciclo d’incontri Neovision “Vediamoci” : È previsto per mercoledì 9 maggio, in viale Restelli 1 a Milano, il primo dei quattro appuntamenti del ciclo d’incontri di formazione e sensibilizzazione “Vediamoci”, promosso da Neovision cliniche oculistiche per fare chiarezza sulla miopia, un problema purtroppo molto diffuso tra la popolazione italiana. Completamente gratuiti, gli eventi della durata di un’ora, saranno ospitati nel capoluogo lombardo presso le tre cliniche oculistiche ...

Salute E SPORT - Domenica 13 maggio con partenza da via Ravenna 52 a Ferrara : Settimana nazionale della celiachia: una camminata per le vie di Ferrara per restare in forma e aggiornati 07-05-2018 / Giorno per giorno Una mattinata per le vie di Ferrara, facendo movimento e ...

Salute : 90mila mamme italiane con depressione - al via la campagna Onda : Al via da oggi “Un sorriso per le mamme”, la campagna di Onda, Osservatorio nazionale per la Salute della donna e di genere, che ha l’obiettivo di combattere la depressione nel periodo perinatale, che comprende la gravidanza e il post-partum, che colpisce ogni anno circa 90 mila donne in Italia. Il progetto, nato nel 2010 e rilanciato oggi a Milano nel corso del convegno ‘Curare la depressione nella maternità con i ...

Lilt Piacenza - al via la nuova campagna di alimentazione e Salute nei luoghi di lavoro : ... , Dott.ssa Maragna Irene , Biologa Nutrizionista, , Dott.ssa Negrati Mara , Medico Specialista in Scienza dell'alimentazione, , Dott.ssa Zavaroni Donatella , Medico Specialista in Scienza dell'...

Salute : il virus Dengue si trasmette anche per via sessuale : Il virus Dengue si trasmette anche per via sessuale. Lo rivela uno studio dell’Istituto per la malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” che ha rilevato la presenza del virus nel liquido seminale di in un italiano guarito da una recente infezione e appena rientrato da un viaggio in Thailandia. Lo studio, appena pubblicato da Eurosurveillance, dimostra che il virus persiste in attiva replicazione nel liquido seminale ed in ...

"I sacchetti per frutta e verdura si potranno portare da casa". Via libera dal Ministero della Salute : I clienti dei supermarket possono portarsi da casa i sacchetti per l'ortofrutta e non sono obbligati a prendere quelli forniti a pagamento dal negozio. I sacchetti dei consumatori devono però avere le stesse caratteristiche di quelli dei supermarket: monouso, nuovi, adatti per gli alimenti e compostabili (cioè biodegradabili in 3 mesi). Lo prevede una circolare del Ministero della Salute diffusa oggi, a seguito della sentenza del ...

Salute - al via la campagna di Fnomceo contro le bufale in medicina in 31 città : Trentuno città, tappezzate con quattro diversi manifesti sei metri per tre, con immagini che, dai creativi che le hanno proposte, vengono preannunciate come ‘shock, ma temperate da una buona dose di ironia’. È questa, in poche righe, la prima campagna di comunicazione messa in atto dalla Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sotto la presidenza di Filippo Anelli, che replica, su scala nazionale, ...

Milano - al via da oggi la quattro giorni della Salute : Rotary International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, insieme per la cura e a ricerca oncologica da sempre. Un rapporto nato il 12 aprile 1928, quando l’allora presidente del Rotary Club e Sindaco di Milano Luigi Mangiagalli inaugurò il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla cura e alla ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’INT. Proprio oggi, esattamente 90 anni dopo, il Rotary riconferma il ...

Gli italiani trascurano la Salute del cuore : al via la campagna “Cuoriamoci” : Gli italiani trascurano la salute del cuore: al via la campagna “Cuoriamoci” Iniziative nelle scuole e consigli su piccoli gesti quotidiani: alimentazione, attività fisica e abitudini più sane Continua a leggere

Gli italiani trascurano la Salute del cuore : al via la campagna 'Cuoriamoci' : ... piccoli gesti per la salute del cuore", promossa da Fondazione Italiana per il cuore, in collaborazione con la Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione e con il supporto di Parmalat, vuole ...

Pink ha dovuto rinviare dei concerti per problemi di Salute : A malincuore Pink è stata costretta a posticipare alcuni concerti della tranche americana del suo tour 2018. [arc id=”ab456e94-9970-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il motivo riguarda alcuni problemi di salute della cantante: si tratterebbe di un virus che la sta costringendo a rimanere a riposo e a interrompere di conseguenza qualsiasi attività live. A darne l’annuncio è stata la stessa dispiaciutissima Pink tramite i suoi social, ...