Rugby | tutto pronto ad Alghero per il grande match

Banca Cras CUS Siena Rugby - tutto pronto per il ritorno della finale a Sinnai : Il Banca Cras CUS Siena Rugby è pronto per le finali nazionali di domenica 13 maggio a Sinnai; alle 15:30 i senesi sfideranno nella partita di ritorno i sardi dei "7 Fradis" per il match più ...