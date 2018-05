Rugby | Continental Shield 2018 | Enisei-Heidelberger 24-20 I russi vincono il trofeo per

oasport

(Di sabato 12 maggio 2018) Certo, l’obiettivo primario era già stato centrato da entrambe le formazioni (la promozione in Challenge Cup-2019), ma unè pur sempre un, anche se si tratta del terzo torneoe per club: idell’si aggiudicano per il secondo anno consecutivo ladi, battendo nella finale di Bilbao i tedeschi dell’al termine di una partita esplosa negli ultimi minuti, con il punteggio di 24-20. Nel primo tempo i tedeschi si portano in vantaggio grazie ad un piazzato di Parkinson al 7′ , poi al 25′ imettono la freccia grazie alla meta di Orlov trasformata da Kushnarev. Parkinson accorcia su piazzato, ma Kushnarev risponde ancora dalla piazzola, mandando le squadre al riposo sul 10-6 per l’. Nella ripresa iallungano: Saluit trova la seconda meta dell’incontro, che ...