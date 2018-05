Roma | pusher incendia negozio di marijuana legale | temeva concorrenza

Roma : Arrestati 5 giovani pusher : Roma – Alla ricerca di acquirenti, battevano ogni angolo di strada. Ma proprio il loro girovagare a piedi tra le vie del quartiere ha insospettito i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle. In manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti 5 giovani. Tutti studenti Romani di eta’ compresa tra i 17 e i 20 anni, trovati in possesso di 10 panetti di hashish. Da qualche tempo i ...

Roma : 700 grammi di hashish trovati a pusher. Arrestato : Roma – Dopo giorni e giorni di ricerche, gli agenti del Commissariato Prenestino, diretti da Antonio Soluri, hanno trovato un pusher. L’uomo era in possesso di 700 grammi di hashish. Roma: molti tossicodipendenti della zona compravano droga da un 40enne di Fidene Nel corso dei servizi antidroga effettuati, infatti, sono venuti a conoscenza che molti dei tossicodipendenti della zona erano soliti acquistare la droga da un 40enne ...

Roma - due pusher arrestati con 15mila dosi di hashish in auto : Dopo un rocambolesco inseguimento, la polizia ha sequestrato 15mila dosi di hashish, 800 di cocaina, 10 di marijuana e arrestato due pusher italiani. Già ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra ...

Roma - nascondevano eroina nei barattoli di crema al cioccolato : quattro pusher arrestati dalla polizia : Nelle immagini della polizia i pacchetti di eroina occultati dentro ai barattoli di crema al cioccolato in un appartamento al Casilino a Roma. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione per una lite tra donne e aver visto quattro coinquiline, originarie del Gambia, discutere animatamente cercando di appropriarsi di una busta in plastica, con all’interno barattoli in vetro pieni di crema di nocciole; a terra ...

Roma. Scoperto Bazar della droga : arrestato pusher : Roma – Municipio III. Un 33enne è stato arrestato nella propria abitazione, in via Adolfo Celi, perchè trovato in possesso 82 g. di marijuana, 27 g. di hashish, 18,5 g. di crack, 18,4 g. di cocaina, 6,7 g. di ecstasy, 17,6 g. di droga sintetica. Roma. Operazione antidroga dei Carabinieri Al termine di una attività antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario hanno arrestato un 33enne italiano, senza occupazione e con ...

Roma. Arrestati 2 pusher con 1 kg di marijuana : Cronaca di Roma – Arrestati 2 pusher, entrambi romani, di 24 e 25 anni, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio. Oltre un chilo di marijuana sequestrata e 2 pusher tratti in arresto. Questo il bilancio di un’operazione antidroga portata a termine dagli investigatori del commissariato Borgo, diretto da Michele Peloso. Gli agenti, indagando su un traffico di stupefacenti, sono arrivati in zona Aurelio, ...

Roma : Droga - arrestati 2 pusher di yaba : Roma: Sequestrate oltre 200 pasticche di yaba – Roma – Due cittadini del Bangladesh sono stati arrestati la scorsa notte dai Carabinieri della Stazione Roma... L'articolo Roma: Droga, arrestati 2 pusher di yaba proviene da Roma Daily News.

Roma : Carabinieri arrestano due pusher di yaba : Roma: Carabinieri sequestrano 15 pasticche di yaba, due arresti Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato due pusher di yaba. Questo è avvenuto nelle ultime... L'articolo Roma: Carabinieri arrestano due pusher di yaba proviene da Roma Daily News.

Spaccio Terni-Roma - operazione 'Montana' - Arrestato pusher con 1Kg. di coca purissima : Stampa TOPICS cocaina droga montana operazione roma terni Precedente: Narni, il consiglio comunale visibile streaming online e su Facebook Redazione La VETRINA di TuttOggi.info Ski Fun sui Monti ...