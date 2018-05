Roma | Lazio e Inter | che sprint La Champions in due partite

Roma Lazio Primavera/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Roma Lazio Primavera: Streaming video e tv della partita, atteso derby della capitale nella 29^ e penultima giornata del campionato giovanile.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 03:05:00 GMT)

Serie A - Roma-Juventus affidata a Tagliavento. Mazzoleni per Crotone-Lazio : Paolo Tagliavento, della sezione di Terni, è l'arbitro designato a dirigere Roma-Juventus, partita che domenica sera potrebbe dare ai bianconeri la certezza del settimo scudetto consecutivo. Inter-...

Forum Agenti Lazio il 25 maggio a Roma – “Il futuro è il plurimandato” : “La partecipazione a una manifestazione in cui si possono incontrare faccia a faccia gli Agenti di Commercio, e che consente di organizzare più colloqui in una sola giornata, è decisamente un valore aggiunto rispetto alla ricezione di semplici curriculum”. Così Lorena Bertanti, Sales Assistant della Cerin S.p.A., una delle aziende presenti al Forum Agenti Piemonte, intervistata dall’inviato di RadioAgenti.it, la prima web radio dedicata agli ...

Temporali su tutto il Lazio. Stazione allagata a Orte - treni in tilt. Nubifragio a Roma centro : Un violento Nubifragio ha colpito la zona di Orte, nella Tuscia, creando disagi anche alla circolazione ferroviaria. Secondo quanto si è appreso dalle 17.45 la circolazione ferroviaria sulla linee ...

Lazio-Inter - l'ex Dabo : 'A Roma 6 anni - ma sarò sempre grato ai nerazzurri' : Ousmane Dabo , ex centrocampista dell' Inter, parla a Sky Sport 24 : 'Ricordo pù dolce? Ce ne sono tanti, dove ho giocato ho dato il massimo. E' vero che a Roma sono rimasto sei anni, quindi sono più legato alla Lazio. Però sono stato bene ovunque, anche all'...

Colazione da Tiffany - 60 anni fa la prima pubblicazione del Romanzo di Truman Capote : La prima pubblicazione di "Colazione da Tiffany" di Truman Capote risale al 1958 su Esquire. Nel il romanzo 1961 diverrà un celebre film con Audrey Hepburn. Venerdì 11 maggio, presso il Museo del Risorgimento di Torino, una tavola rotonda ripercorrerà la vicenda editoriale nell'ambito delle attività del Salone Internazionale del Libro.Continua a leggere

Licenza Uefa rilasciata a 14 delle 20 società di serie A : ok Roma e Lazio : La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, esaminata la documentazione pervenuta, ha deliberato di rilasciare la Licenza Uefa per la stagione sportiva 2018/2019 a 14 delle 20 società di serie A.

Derby Lazio-Roma alla Corsa del Mito con gli ex calciatori Vincenzo D'Amico e Sebino Nela : D'Amico è stato un centrocampista di spiccate attitudini offensive, lo ricorderanno sicuramente i più grandi, mentre i ragazzi lo hanno conosciuto in tv, nei salotti dello sport. Veniva impiegato in ...

Lazio-Atalanta 0-0 La Diretta Inzaghi a caccia del sorpasso sulla Roma : E' una sfida di importanza fondamentale quella che si gioca all'Olimpico oggi pomeriggio tra Lazio ed Atalanta; i padroni di casa vengono dalla vittoria di Torino sul campo dei granata, e...

Lazio-Atalanta alle 15 La Diretta Inzaghi a caccia del sorpasso sulla Roma : E' una sfida di importanza fondamentale quella che si gioca all'Olimpico oggi pomeriggio tra Lazio ed Atalanta; i padroni di casa vengono dalla vittoria di Torino sul campo dei granata, e...

La corsa alla Champions : cosa succede se Roma - Lazio e Inter arrivano a pari punti : Ecco chi si qualificherà in Champions League in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Lazio e Inter L'articolo La corsa alla Champions: cosa succede se Roma, Lazio e Inter arrivano a pari punti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Vieni a…”. Pamela Mastropietro - orrore senza fine. Nuove terribili rivelazioni sulle ultime ore delle 18enne Romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata : Un’intercettazione choc che getta una luce ancora più nera sul caso si Pamela Mastropiettro, la 18 enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio. A pronunciare la frase nel carcere di Ancona è Lucky Awelima mentre riferisce a Desmond Lucky una conversazione avuta con il connazionale Innocent Oseghale, principale accusato dell’omicidio. “Il 30 gennaio – dice – Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a ...

Parioli - ragazzo morto per overdose : indagata la fidanzata/ Ultime notizie - Roma : aggredita troupe Tg Lazio : Roma, ragazzo morto per overdose ai Parioli: indagata la fidanzataper omicidio colposo. Le Ultime notizie: sul posto aggredita troupe Tg Lazio che stava girando un servizio sul caso.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:00:00 GMT)