Roma | i funerali di Elena uccisa dall' asfalto killer | palloncini bianchi e il rombo delle

Pamela Mastropietro - folla a Roma per i funerali. Famiglia : “Contro barbarie vogliamo giustizia”. Una corona da Traini : Parenti, amici e conoscenti, tutti riuniti davanti alla Chiesa Ognissanti a Roma per dare l’ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la 18enne Romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. In testa al corteo funebre che accompagnava il feretro la madre della ragazza, Alessandra Verni, con indosso una maglietta con il volto di Pamela e la scritta “Da qui nessuno ti potrà mai portare via”. La stessa maglietta che ...

A Roma i funerali di Pamela - rabbia e commozione. FOTO : A Roma i funerali di Pamela, rabbia e commozione. FOTO Nella Capitale la camera ardente e l’ultimo saluto alla 18enne uccisa a Macerata alla fine di gennaio dopo essersi allontanata da una comunità di recupero. Lo zio: "Lotteremo perché questa ragazza trovi giustizia" Parole chiave: ...

Roma : proclamato lutto cittadino per funerali Pamela Mastropietro : Raggi: lutto cittadino nel giorno della celebrazione Roma – I funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza massacrata tre mesi fa a Macerata, si svolgeranno a Roma il prossimo 5 maggio. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha indetto il lutto cittadino. La ragazza era scappata dalla comunità Pars di Corridoni, e dopo avere assunto una dose di eroina è stata stordita, violentata e uccisa con due coltellate al fegato. Il corpo è stato poi ...